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Путин за 2 недели разрушил 30 лет экономики России: в США заявили о готовности Москвы к диалогу

14 марта 2022, 09:48

Глава РФ Владимир Путин по-прежнему намерен уничтожить Украину, сказала Венди Шерман.

Путин
Путину за 2 недели войны с Украиной удалось разрушить 30 лет экономического развития России - Шерман / Reuters

Россия демонстрирует "признаки готовности" к реальному и серьезному переговорному процессу, однако Путин по-прежнему стремится к уничтожению Украины. Давление на Москву привело к определенным результатам. Главе Кремля всего за 2 недели удалось разрушить 30 лет экономического развития своей страны. Об этом заявила заместитель госсекретаря США Венди Шерман.

В интервью Fox News Sunday она сказала о том, что появились очертания готовности России к "реальным и серьезным переговорам". При этом президент Путин, как и раньше, стремится к ликвидации украинского государства.

По ее словам, давление на Москву уже привело к первым результатам. За 2 недели военного вторжения России в Украину Путин смог разрушить 30 лет экономического развития своей страны.

Также дипломат добавила, что США продолжат работу над прекращением военного конфликта и созданием гуманитарных коридоров.

"С тех пор, как администрация Байдена начала работать, мы выделили 1,2 миллиарда долларов помощи безопасности, чтобы помочь Украине защитить себя от этой ужасной войны. Наша цель – применить огромное давление на Владимира Путина, пытаясь изменить его расчеты, чтобы прекратить эту войну, получить гуманитарные коридоры", - подчеркнула Венди Шерман.

Напомним, новый раунд переговоров Украины и России, направленный на урегулирование военного конфликта, ожидается 14 марта. Как рассказал советник главы ОП Михаил Подоляк, стороны обсуждают документы, которые будут включать множество аспектов. Среди них прекращение войны, вывод войск РФ с территории украинского государства и мирное соглашение. Украина потребует гарантии безопасности и компенсацию для восстановления разрушенной инфраструктуры.

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