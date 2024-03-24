Путина поставили на место: у Байдена отвергли причастность Украины к бойне в РФ

Вице-президент США Камала Харрис отвергла заявление российского диктатора Владимира Путина о причастности Украины к теракту в концертном зале "Крокус Сити Холл" 22 марта.
В интервью ABC News, на вопрос, есть ли у США доказательства в поддержку обвинений Путина, Гаррис ответила: "Нет".
"Нет, нет никаких доказательств, и на самом деле мы знаем, что ИГИЛ-К фактически по всем признакам несет ответственность за произошедшее", - отметила вице-президент США.видео дня
Харрис также подчеркнула, что произошедшее во время террористического акта и количество убитых людей является трагедией, и выразила соболезнования семьям пострадавших.
Теракт в Крокус Сити Холл
23 марта 2024 года в подмосковном концерт-холле "Крокус" (Красногорск) перед концертом рок-группы Пикник произошел теракт: гуппа вооруженных преступников открыла огонь по посетителям, а затем подожгла здание. От пуль и огня погибло более 130 человек, более 200 попали в больницы с повреждениями разной степени тяжести.
Власти страны-оккупанта используют теракт в целях пропаганды, и ищут в произошедшем "украинский след". Украина свою причастность решительно отрицает.
Теракт в Москве
Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о том, что Украина не имеет никакого отношения к стрельбе в подмосковном "Крокус Сити Холл".
"Относительно событий в московском "Крокус-Сити" в российском Подмосковье, где прямо сегодня произошла стрельба, определенные террористические действия со стороны неустановленных лиц. Давайте зафиксируем: Украина абсолютно точно не имеет никакого отношения к этим событиям", - заявил Подоляк в специальном видеообращении.
Как сообщалось, в "Крокус Сити Холл" произошел теракт. Неизвестные зашли с оружием и открыли стрельбу из автоматов. После этого в здании прогремел мощный взрыв. Известно о десятках погибших и более 100 раненых.
В ГУР заявили, что теракт организовали российские спецслужбы по приказу российского диктатора Владимира Путина. Цель этого теракта - оправдание еще более жестоких ударов по Украине и тотальной мобилизации в РФ.
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