Путина поставили на место: у Байдена отвергли причастность Украины к бойне в РФ

ИГИЛ несет ответственность за теракт в Подмосковье, говорит Камала Харрис.

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Камала Харрис опровергла домыслы Владимира Путина / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, скриншот

Вице-президент США Камала Харрис отвергла заявление российского диктатора Владимира Путина о причастности Украины к теракту в концертном зале "Крокус Сити Холл" 22 марта.

В интервью ABC News, на вопрос, есть ли у США доказательства в поддержку обвинений Путина, Гаррис ответила: "Нет".

"Нет, нет никаких доказательств, и на самом деле мы знаем, что ИГИЛ-К фактически по всем признакам несет ответственность за произошедшее", - отметила вице-президент США. видео дня

Харрис также подчеркнула, что произошедшее во время террористического акта и количество убитых людей является трагедией, и выразила соболезнования семьям пострадавших.

Теракт в Крокус Сити Холл 23 марта 2024 года в подмосковном концерт-холле "Крокус" (Красногорск) перед концертом рок-группы Пикник произошел теракт: гуппа вооруженных преступников открыла огонь по посетителям, а затем подожгла здание. От пуль и огня погибло более 130 человек, более 200 попали в больницы с повреждениями разной степени тяжести. Власти страны-оккупанта используют теракт в целях пропаганды, и ищут в произошедшем "украинский след". Украина свою причастность решительно отрицает.

Теракт в Москве

Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о том, что Украина не имеет никакого отношения к стрельбе в подмосковном "Крокус Сити Холл".

"Относительно событий в московском "Крокус-Сити" в российском Подмосковье, где прямо сегодня произошла стрельба, определенные террористические действия со стороны неустановленных лиц. Давайте зафиксируем: Украина абсолютно точно не имеет никакого отношения к этим событиям", - заявил Подоляк в специальном видеообращении.

Как сообщалось, в "Крокус Сити Холл" произошел теракт. Неизвестные зашли с оружием и открыли стрельбу из автоматов. После этого в здании прогремел мощный взрыв. Известно о десятках погибших и более 100 раненых.

В ГУР заявили, что теракт организовали российские спецслужбы по приказу российского диктатора Владимира Путина. Цель этого теракта - оправдание еще более жестоких ударов по Украине и тотальной мобилизации в РФ.

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