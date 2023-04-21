Разрыв договора аренды земли с посольством РФ в Киеве: у Путина грозят Украине

РФ может применить "соответствующие меры", подчеркнул Дмитрий Песков.

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Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию вокруг посольства РФ в Украине / УНИАН, Facebook/RusEmbassyUkraine

Пресс-секретарь президента страны-агрессора РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию вокруг расторжения договора аренды земли с российским посольством в Киеве.

По его словам, РФ может применить "соответствующие меры" в отношении посольства Украины в Москве. Заявление Пескова цитируют российские пропагандисты.

"Здесь же тоже есть земля под посольством Украины и так далее. Очевидно, что здесь будут соответствующие меры приниматься", — сказал пресс-секретарь Путина.

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Расторжение договора аренды земли с посольством РФ

Ранее Киевский городской совет расторг договор аренды земли с посольством России.

"Сегодня Киевсовет расторг договор аренды земли с посольством страны-агрессора – россии. А также обратился в Кабинет министров Украины касательно возвращения имущества "дипучреждения" российских варваров в собственность украинского государства", — сообщил Виталий Кличко.

Напомним, ранее посольство России в Британии после взрыва в Еленовке, где погибли более полсотни украинских военных, в том числе и бойцов "Азова", обнародовало заявление с кровожадным призывом к смертной казни защитников Мариуполя.

Такое заявление появилось на странице российского посольства в Twitter. В ней "дипломаты" страны-агрессора России не просто призывают убить защитников Украины, но и предлагают жестокие варианты их убийства.

"Боевики "Азова" заслуживают казни, но смерти не через расстрел, а через повешение, потому что они не настоящие солдаты. Они заслуживают унизительной смерти", – заявили россияне.

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