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Рельсовая война в Беларуси: против партизан бросили вооруженных карателей

18 марта 2022, 19:41

После возобновления диверсий на инфраструктуре Белорусской железной дороги на некоторых перегонах и станциях появились патрули.

Германия, поезд, забастовка
/ Reuters

В Беларуси режим Александра Лукашенко бросил внутренние войска для подавления граждан, которые применяют партизанские методы в борьбе с эшелонами оккупантов РФ, которые движутся в Украину.

Как говорится в сообщении Сообщества железнодорожников Беларуси в Telegram, с 19 марта к охране железных дорог привлекут вооруженный спецназ ВВ.

Подчеркивается, что отряды карателей бросят на усиление железнодорожных путей и инфраструктуры юге Беларусь (Гомельская и Брестская область) у границ Украины.

"Патрули будут ходить в гражданской одежде, при себе иметь оружие и рации с GPS - трекерами. Проживание планируется в палатках недалеко от железнодорожной инфраструктуры", - отмечают белорусские железнодорожники.

Они добавили, что после возобновления диверсий на инфраструктуре Белорусской железной дороги, по ночам на некоторых перегонах и станциях снова дежурят патрули, состоящие из военнослужащих внутренних войск.

Добавим, что белорусские железнодорожники также публикуют фото диверсий, которые устраивают партизаны на пути оккупантов РФ.

/ t.me/belzhd_live

Обратим внимание, что о необходимости "рельсовой войны" говорил и советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович, обращавшийся к беларусам.

По его словам, самыми важными направлениями, на которые следует обращать внимание, являются Крым — Мелитополь, Крым — Херсон, Валуйки — Купянск, Гомель — Киев (общее направление).

Читайте такжеВ Беларуси партизаны начали "рельсовую войну" против оккупантов РФ

Напомним, украинцам, которые находятся на временно оккупированной территории, Арестович посоветовал устроить тотальную рельсовую войну российским агрессорам.

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