Режиму Лукашенко грозят новые забастовки: анонсирована массовая акция студентов

Студенты будут собирать подписи за отставку Лукашенко / Reuters

Студенты высших учебных заведений Минска инициируют проведение 1 сентября общенациональной забастовки против действующего правящего режима. В ходе мероприятий они намерены собирать подписи за отставку избранного по версии ЦИК Беларуси президента Александра Лукашенко.

Об этом сообщает Telegram-канал Студенческая осень.

В сообщении отмечается, что кроме отставки Лукашенко с поста главы государства, студенты потребуют остановки насилия и привлечения силовиков к ответственности за пытки и издевательства над белорусами, освобождения задержанных и политических заключенных, прекращения преследования по политическим взглядам, роспуска ЦИК, а также проведения повторных президентских выборов по демократическим процедурам.Читайте также"Людей подогрели": у Лукашенко рассказали, сколько белорусов его не поддерживают

Также студенты планируют собраться у корпусов своих ВУЗов и отправиться к главе Минобразования, чтобы передать ему петицию.

Напомним, в воскресенье, 30 августа, десятки тысяч белорусов вышли на улицы с целью проведения Марша мира и независимости. В рамках акции они пришли ко дворцу Александра Лукашенко и требовали от него выйти на переговоры.

Лукашенко в то же время находился на территории своей резиденции с автоматом и в бронежилете. Дворец оцепили сотрудники правоохранительных органов.