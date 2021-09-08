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Резкое ухудшение из-за COVID-19: выяснилась опасность повышения уровня сахара в крови

8 сентября 2021, 01:33
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Уровень глюкозы в крови влияет на различных этапах заражения коронавирусом.

коронавирус
/ Daniel Foster / flickr.com/

Стали известны результаты исследования 400 тысяч случаев SARS-CoV-2 и других коронавирусов на предмет переносимости болезни разными людьми.

Швейцарский научный проект Blue Brain выяснял, почему одни люди переносят болезнь бессимптомно, а другие попадают в больницы и даже умирают, пишет издание EurekAlert.

Ученные пришли к выводу о том, что наиболее часто упоминается такая биологическая переменная, как метаболизм глюкозы. Исследователи сфокусировались на работах, рассматривали уровень сахара в крови в контексте респираторных заболеваний и коронавируса.

В результате исследования стало известно о том, что уровень глюкозы в крови влияет на различных этапах заражения коронавирусом и заболевания COVID.

Согласно результатам исследования, высокий уровень глюкозы связан с более тяжелым течением COVID-19: от поражения легких, тромбозов до полиорганной недостаточности. Само же повышение показателя глюкозы могут вызвать аномальный метаболизм, прием лекарств или внутривенного введения моносахарида.

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Обратим внимание, что ученые не спешат делать однозначные выводы и уточняют, что результаты исследования являются всего лишь гипотезой.

Добавим, что ранее связь между тромбозом и прививкой от коронавируса выявили немецкие ученые. По словам ученых из Франкфуртского университета им. Гете и Университета Гельмгольца Ульма, проблема заключается в аденовирусных векторах, которые оба производителя используют для доставки спаечного белка вируса Sars-Cov-2 в организм человека.

Напомним, по состоянию на утро вторника, 7 сентября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 2 197 жителей страны (днем ранее было 773). В том числе заболели 197 детей и 37 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 485 человек; летальных случаев - 53; выздоровели 1 429 человек.

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