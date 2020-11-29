РФ избавляется от Лукашенко: эксперт раскрыл сценарий смены власти в Минске

Россия заинтересована в новых выборах в Беларуси, подчеркнул Станислав Белковский.
Российский политтехнолог Станислав Белковский оценил ситуацию вокруг российско-белорусских взаимоотношений на фоне массовых протестов против Александра Лукашенко.
Как подчеркнул он в в эфире канала Украина 24, Москва хочет избавиться от несговорчивого Лукашенко и для этого готова пойти на определенные гарантии.
"Путин не доверяет Лукашенко и не хочет доверять ему любое политическое будущее. Наибольшее, что может сделать российский лидер — гарантировать безопасность Лукашенко, как и в случае с Виктором Януковичем 6,5 лет назад", — сказал он.
Эксперт подчеркнул, что Россия заинтересована в смене власти в Беларуси с учетом жизненно важных интересов Москвы и лично Владимира Путина.
Этими условиями политтехнолог назвал принятие новой Конституции Беларуси, а также парламентские выборы в следующем году и пророссийское правительство в Минске.
"При таких условиях Россия полностью поддержит уход Лукашенко от власти, а спасать его власть как таковую Путин не собирается — об этом, на мой взгляд, с Лукашенко говорил Лавров", — добавил Белковский.
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Напомним, ранее лидер объединенной белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила о планах по усилению давления на Александра Лукашенко. Речь идет о международных санкциях и забастовках на ключевых предприятиях Беларуси.
Протесты в Беларуси: что известно
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.
- После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.
- В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили ввести санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применения насилия против несогласных.
- 23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.
- 20 октября Лукашенко на встрече в СИЗО пообещал, что это его последний президентский срок.