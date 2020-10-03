РФ присоединилась к санкциям Лукашенко против Евросоюза

Мария Захарова / Reuters

Российская Федерация присоединилась к санкциям Беларуси против Европейского Союза, которые были введены в ответ на аналогичный шаг ЕС.

Об этом заявила пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова, передает пресс-служба ведомства.

"Согласно союзнических обязательств, белорусский ответный список санкций, который вступил в силу сегодня (2 октября - ред.), начинает автоматически применяться и в Российской Федерации", - сообщила Захарова.

Она добавила, что Москва оценивает санкции ЕС в отношении белорусских чиновников "как открытое и неприемлемое давление на белорусские власти, которые прилагают усилия для нормализации обстановки внутри страны".

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Санкции ЕС против Беларуси - что было ранее:

В ночь на пятницу, 2 октября, участники саммита Евросоюза пришли к соглашению по поводу санкций в отношении лиц, несущих ответственность за фальсификацию итогов выборов и применение насилия к участникам мирных протестов в Беларуси.

Позже был был обнародован санкционный список из 44-х белорусских чиновников, которые попали под ограничительные меры в связи с нарушением прав человека и фальсификациями на президентских выборах в Беларуси. Александра Лукашенко в этом списке нет.

Беларусь отреагировала на принятие Евросоюзом санкций в отношении ряда белорусских должностных лиц ответным санкционным списком.

Выборы и протесты в Беларуси