РФ присоединилась к санкциям Лукашенко против Евросоюза

Белорусский санкционный список начал автоматически применяться и в Российской Федерации.
Российская Федерация присоединилась к санкциям Беларуси против Европейского Союза, которые были введены в ответ на аналогичный шаг ЕС.
Об этом заявила пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова, передает пресс-служба ведомства.
"Согласно союзнических обязательств, белорусский ответный список санкций, который вступил в силу сегодня (2 октября - ред.), начинает автоматически применяться и в Российской Федерации", - сообщила Захарова.
Она добавила, что Москва оценивает санкции ЕС в отношении белорусских чиновников "как открытое и неприемлемое давление на белорусские власти, которые прилагают усилия для нормализации обстановки внутри страны".
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Санкции ЕС против Беларуси - что было ранее:
- В ночь на пятницу, 2 октября, участники саммита Евросоюза пришли к соглашению по поводу санкций в отношении лиц, несущих ответственность за фальсификацию итогов выборов и применение насилия к участникам мирных протестов в Беларуси.
- Позже был был обнародован санкционный список из 44-х белорусских чиновников, которые попали под ограничительные меры в связи с нарушением прав человека и фальсификациями на президентских выборах в Беларуси. Александра Лукашенко в этом списке нет.
- Беларусь отреагировала на принятие Евросоюзом санкций в отношении ряда белорусских должностных лиц ответным санкционным списком.
Выборы и протесты в Беларуси
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.
- После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.
- В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили ввести санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применение насилия против несогласных.
- 23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.
Автор: Анна Багрий