Родственники "Алёнушки": в РФ опозорились с новым жутким памятником

Памятник в Белгородской области РФ/ Скриншот

В Белгородской области в России установили памятник героям фильма Операция Ы легендарным студентам Шурику и Лиде.

При этом многие люди увидели в монументе родственные связи с печально известной нововоронежской Алёнушкой, сообщает Бел.ru.

В сообщении отмечается, что в правительстве Белгородской области, в волоконовской Ютановке появилась Студенческая аллея. Проект молодёжного арт-пространства стал победителем конкурса президентских грантов. На его реализацию выделили почти 1 миллион рублей.

Спустя несколько дней после открытия многие белгородцы в Сети стали замечать сходство белгородского монумента с нововоронежской "Алёнушкой", которая вызвала негативную реакцию местных жителей.

Скандал с памятником Аленушке:

18 декабря 2020 года в российской глубинке, городе Нововоронеж открыли памятник легендарному персонажу Аленка по случаю 250-летия села Новая Аленовка (на месте которого когда-то и был выстроен данный населенный пункт).

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Как гласит предание, Аленка была ходоком ‒ то есть человеком, который по поручению односельчан ищет свободную землю для поселения. И ей удалось найти хорошее место, но следом ее якобы злодейски убил разбойник Кудеяр.

Арт-объект вызвал бурное обсуждение в Сети и волну негодования. Местные жители закидали мэрию Нововоронежа требованиями "не позорить город этим уродством", убрать "этот шедевр", называли арт-объект "чертовщиной", "ущербным подобием".

Памятник через несколько дней демонтировали и решили продать.