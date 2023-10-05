Россия готовится к новому вооруженному конфликту: учения почти по всей стране

Последние дни Россия проводит масштабные учения по гражданской обороне на большей территории страны. Они происходят по сценарию масштабного международного вооруженного конфликта и проходят с 2012 года.
Об этом говорится в сводке военной разведки Великобритании, обнародованном утром 5 октября. В отчете указано, что учения такого типа проводятся в России каждый год и посвящены они Дню гражданской обороны, который отмечается 4 октября.
Учения в этом году вряд ли будут кардинально изменены или расширены, считают в британской разведке.
"На протяжении многих поколений СССР, а затем Россия уделяли внимание внутренним подготовкам к большому конфликту. Однако, даже учитывая продолжающуюся войну в Украине, маловероятно, что Россия существенно изменила свою позицию национальной готовности за последние месяцы", - отметили разведчики.
Бавовна в России
Напомним, как ранее сообщал Главред, 5 октября в нескольких районах Курской области РФ прогремели взрывы. В стране-агрессоре заявили об атаке дронов на объекты инфраструктуры. Сразу 3 района Курской области остались без света.
Также 4 октября ночью СБУ нанесла удара по Белгородской области, в результате чего был поражен российский комплекс ПВО С-400 Триумф. Стратегический зенитный ракетный комплекс России был атакован дронами.
В то же время, в России в открытом доступе обнаружили адреса секретных объектов спецслужб в Москве и Санкт-Петербурге. Перечень зданий Главного управления разведки Генштаба ВС РФ и Федеральной службы охраны указаны в документе "специальная группа" как список домов, где не должно быть отключений света.
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