Россия после Нового года смирится с освобождением Крыма и других территорий Украины – Рустамзаде

У войск РФ нет огневого преимущества ни на одном из направлений, к февралю ситуация будет еще хуже, считает военный эксперт Агиль Рустамзаде.

У России не будет артиллерии и боеприпасов, чтобы воевать против Украины - эксперт / Коллаж УНИАН, Посольство США в Украине

Россия после Нового года и в конце февраля может оказаться в совершенно новой для себя реальности. Ситуация приведет к потере оккупированного Крыма и других захваченных территорий Украины. У россиян, которые уже сейчас нигде не могут проводить масштабные наступательные действия, возникнут серьезные проблемы с артиллерией. Об этом заявил азербайджанский военный эксперт Агиль Рустамзаде.

В интервью Главреду он рассказал о том, что в 2023-м году РФ столкнется с новой реальностью. Потеря оккупированного Крыма из-за сложившихся проблем будет воспринята абсолютно спокойно.

"Для России после Нового года и в конце февраля наступит реальность, когда ей будет не до потери Крыма. Будут совсем другие проблемы и заботы. Да, они спокойно переварят освобождение Крыма. Поэтому я и говорю, что нужно, чтобы работали все инструменты. Если удастся истощить все их запасы вооружений и очень сильно сжать экономические возможности, в феврале РФ погрузится в совершенно иную реальность", - отметил Рустамзаде.

По его словам, проблема для Москвы будет заключаться в дефиците артиллерии и боеприпасов. В ситуации, когда войска не смогут вести войну, российское государство с готовностью отдаст оккупированный Крым и другие захваченные украинские территории.

"У армии России не будет артиллерии, снарядов, чтобы воевать на поле боя. Вот вам реальность, и она уже вырисовывается. Россияне на линии фронта в 1 000 километров нигде не могут вести наступательные действия. Ни на одном из направлений у них нет над вами огневого преимущества. К февралю ситуация будет еще хуже. В условиях, когда у армии нет боеприпасов для продолжения войны, в России будут готовы к потере Крыма и других оккупированных территорий", - подчеркнул Агиль Рустамзаде.

Возвращение Крыма в Украину

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный ранее заявил, что армии Украины, чтобы дойти до админграниц с захваченным Крымом, нужно будет продвинуться на 84 километра до Мелитополя и взять под огневой контроль сухопутный коридор и Перекопский перешеек.

В ГУР Минобороны Украины рассказали, что оккупант Россия опасается высадки десанта ВСУ в захваченном Крыму и усиливает береговую линию.

Россияне роют траншеи и строят укрепления в надежде остановить украинскую бронетехнику.

Военный эксперт Роман Свитан считает, что Путин сможет остаться у власти в РФ даже в том случае, если Россия потеряет захваченный Крым. По мнению эксперта, пропаганда преподнесет освобождение полуострова Украиной как "победу Москвы над НАТО и Украиной" с, мол, сохранением российских границ.

Смотрите интервью с военным экспертом Агилем Рустамзаде на Главреде

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