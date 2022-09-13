Россияне досрочно выпускают курсантов, чтобы бросить их на войну - Генштаб

Россия бросает на войну курсантов - Генштаб / facebook.com/Mikokuk

Военное командование страны-агрессора пытается пополнить ряды оккупационного войска младшим офицерским составом. Для этого планируется провести досрочный выпуск курсантов, говорится в вечерней сводке Генштаба во вторник, 13 сентября.

"Российское военное руководство принимает меры по пополнению оккупационного войска младшим офицерским составом. По имеющейся информации, объявлен досрочный выпуск курсантов 5 курса "Черноморского высшего военно-морского училища имени Нахимова" в декабре этого года", - рассказали в Генштабе.

По информации ведомства, досрочные выпуски состоятся и в других учебных заведениях Минобороны РФ.

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Контрнаступление ВСУ в Харьковской области

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов 12 сентября сделал заявление о том, что ВСУ на некоторых направлениях вышли на участки государственной границы с Россией. Военная операция продолжается. Враг бежит вглубь фронта или на территорию РФ.

Министр обороны Алексей Резников отметил, что контрнаступление армии Украины на Харьковском направлении проходит даже лучше, чем ожидалось.

По его словам, украинские военные показали – российские войска можно побеждать на поле боя. Однако победу праздновать рано, ведь оккупанты могут перейти в контратаку.

Замминистра обороны Анна Маляр подчеркнула, что силы обороны Украины на Харьковщине освободили более 300 населенных пунктов. Контрнаступление будет идти до тех пор, пока область не будет полностью освобождена от оккупации России.

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