"На сто лет назад": российский олигарх сравнил власть России с большевиками

Потанин предупредил, что Россия столкнется с глобальным недоверием инвесторов на десятилетия.
Конфискация предприятий иностранных компаний, которые объявили об уходе, отбросит Россию в 1917 год, заявил один из богатейших россиян Владимир Потанин в Telegram.
Потанин предупредил, что Россия столкнется с глобальным недоверием инвесторов на десятилетия в случае конфискации предприятий компаний, которые объявили об уходе с российского рынка.
Конфискация активов "вернет Россию на сто лет назад, в 1917 год", предупредил Потанин.
Он также отметил, что многие компании, объявившие о приостановке работы в России, могли принимать решения "несколько эмоционально" и под "беспрецедентным давлением". По его мнению, скорее всего, они вернутся, и стоит сохранить для них такую возможность.
Национализация, то есть выкуп предприятий и обращение их в госсобственность, как правило, применяется для реструктуризации целых отраслей, часто с последующей приватизацией, добавил совладелец "Норникеля".
"Поэтому не уверен, насколько сегодня целесообразно говорить о национализации активов зарубежных компаний", — отметил он.
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