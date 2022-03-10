"На сто лет назад": российский олигарх сравнил власть России с большевиками

Конфискация предприятий иностранных компаний, которые объявили об уходе, отбросит Россию в 1917 год, заявил один из богатейших россиян Владимир Потанин в Telegram.

Потанин предупредил, что Россия столкнется с глобальным недоверием инвесторов на десятилетия в случае конфискации предприятий компаний, которые объявили об уходе с российского рынка.

Конфискация активов "вернет Россию на сто лет назад, в 1917 год", предупредил Потанин.

Он также отметил, что многие компании, объявившие о приостановке работы в России, могли принимать решения "несколько эмоционально" и под "беспрецедентным давлением". По его мнению, скорее всего, они вернутся, и стоит сохранить для них такую возможность.

Национализация, то есть выкуп предприятий и обращение их в госсобственность, как правило, применяется для реструктуризации целых отраслей, часто с последующей приватизацией, добавил совладелец "Норникеля".

"Поэтому не уверен, насколько сегодня целесообразно говорить о национализации активов зарубежных компаний", — отметил он.

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