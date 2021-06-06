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Российский оппозиционер Дмитрий Гудков бежал в Украину

6 июня 2021, 21:52
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По словам политика, он боится продолжения преследования по "фейковому уголовному делу".

Дмитрий Гудков
Дмитрий Гудков уехал в Киев / Instagram

Бывший депутат Госдумы и оппозиционер Дмитрий Гудков, которого 1 июня задерживали по подозрению в причинении имущественного ущерба, а затем внезапно отпустили, уехал из России в Киев.

Как сообщил сам Гудков в Telegram, ему стало известно, что его намерены арестовать по "фейковому уголовному делу".

"Несколько близких источников из окружения Администрации президента сообщили, что если я не покину страну, фейковое уголовное дело будет продолжено вплоть до моего ареста. Если останусь, дана санкция решить вопрос Гудкова "любым способом", – написал он.

Гудков отметил, что его родные поддержали его решение, поскольку также получили "серьезную информацию об угрозах и рисках".

"Считаю, что высосанное из пальца "Дело о подвале" было возбуждено исключительно, чтобы не допустить меня на выборы и выдавить из страны как минимум до дня голосования", – уверен оппозиционер.

Он добавил, что вечером в воскресенье, 6 июня, у него запланировано участие в передаче на украинском телевидении у Евгения Киселева.

Отметим, 1 июня экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова задержали на даче под Коломной у которого прошли обыски.

Адвокат Гудкова сообщил, что ему присвоен статус подозреваемого и его задерживают до суда. Также была задержана и получила статус подозреваемой тетя политика Ирина Ермилова.

Ранее Главред сообщал, что задержанный во время протестов в Беларуси оппозиционер Степан Латыпов попытался покончить с собой во время заседания суда в Минске. Он воткнул предмет, похожий на ручку, прямо в горло. Сейчас врачи собираются вводить Латыпова в искусственную кому.

новости России Дмитрий Гудков
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