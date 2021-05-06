Российский оппозиционер оценил, сможет ли РФ захватить Украину

Владимир Путин искренне считает, что Украина – часть России / Фото Reuters

Президент РФ Владимир Путин готов к большой войне против Украины. Но захватить страну и победить хозяину Кремля не удастся. Такое мнение озвучил российский журналист и оппозиционер Игорь Яковенко.

Он считает, что Путин не притворяется, когда говорит об "одном народе" – гражданах Украины, России и Беларуси, передает Obozrevatel.

"Путин искренне считает, что Украина – часть России. И что это историческое недоразумение, что этот единый русский народ, который состоит из русских, украинцев и белорусов – что он разделен и что его обязательно надо собрать где-то в одном месте", – сказал Яковенко.

По его словам, война с Украиной является единственно возможным состоянием для Кремля. Эта мысль постоянно присутствует в голове у Путина. В тот же время, по оценкам журналиста, сегодня Кремль не может пойти на открытое масштабное вторжение в Украину по ряду объективных причин.

Читайте такжеВторжение России со стороны Крыма: в Госпогранслужбе оценили шансы"Путин не в состоянии сейчас начать войну, потому что он понимает последствия, в том числе и для него лично. Никто не сомневается, что в настоящий момент российская армия может в принципе разгромить украинскую армию, но захватить Украину и победить в войне не может столь же стопроцентно", – подчеркнул оппозиционер.

"Это исключено, это просто невозможно. Это понимают все, в том числе и некоторое количество нормальных людей в Кремле", – резюмировал он.

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