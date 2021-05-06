Российский оппозиционер оценил, сможет ли РФ захватить Украину

Путин искренне убежден, что "историческое недоразумение" – обретение Украиной независимости – необходимо во что бы то ни стало исправить.
Президент РФ Владимир Путин готов к большой войне против Украины. Но захватить страну и победить хозяину Кремля не удастся. Такое мнение озвучил российский журналист и оппозиционер Игорь Яковенко.
Он считает, что Путин не притворяется, когда говорит об "одном народе" – гражданах Украины, России и Беларуси, передает Obozrevatel.
"Путин искренне считает, что Украина – часть России. И что это историческое недоразумение, что этот единый русский народ, который состоит из русских, украинцев и белорусов – что он разделен и что его обязательно надо собрать где-то в одном месте", – сказал Яковенко.
По его словам, война с Украиной является единственно возможным состоянием для Кремля. Эта мысль постоянно присутствует в голове у Путина. В тот же время, по оценкам журналиста, сегодня Кремль не может пойти на открытое масштабное вторжение в Украину по ряду объективных причин.
Читайте такжеВторжение России со стороны Крыма: в Госпогранслужбе оценили шансы"Путин не в состоянии сейчас начать войну, потому что он понимает последствия, в том числе и для него лично. Никто не сомневается, что в настоящий момент российская армия может в принципе разгромить украинскую армию, но захватить Украину и победить в войне не может столь же стопроцентно", – подчеркнул оппозиционер.
"Это исключено, это просто невозможно. Это понимают все, в том числе и некоторое количество нормальных людей в Кремле", – резюмировал он.
Полномасштабный конфликт между Россией и Украиной - прогнозы:
- Россия сегодня не готова к масштабным военным действиям ни финансово, ни экономически, ни в военном плане. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов, комментируя возможность широкомасштабного наступления на Украину.
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