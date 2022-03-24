Санкции в деле: дочь Лаврова "выдворили" из Лондона и отобрали элитное жилье

Полина Ковалева / instagram.com/polina_polyakova13

Великобритания ввела санкции против Полины Ковалевой, которая является дочерью министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Как сообщил главы Офиса президента Андрея Ермака, у нее конфискуют элитное жилье в Лондоне и отменят вид на жительство.

"Самое интересное, что теперь ее квартира в Лондоне за 4,4 млн фунтов стерлингов будет конфискована, а банковский счет заморозят. Разрешение на проживание в Британии - отменено", - отметил он.

Как пишет Daily Mail, Полина училась в частной школе-интернате в Бристоле, затем получила степень в области экономики и политики в Университете Лафборо, а также степень магистра экономики и стратегии для бизнеса в Имперском колледже Лондона.

До покупки собственного дома она жила в Холланд-парке на западе Лондона, в квартире в таунхаусе, принадлежащем российскому посольству.

Сейчас Полина живет в квартире, которую, согласно документам земельного кадастра, она купила за 4,4 миллиона фунтов стерлингов без ипотеки в 2016 году, когда ей был 21 год, в квартале недалеко от Кенсингтон-Хай-стрит.

Дочь Лаврова делит квадратные метры с мужчиной, который, как полагают, является ее партнером и также владеет 10-процентной долей в инвестиционной компании Ковалевой.

Комплекс, в котором живет Полина Ковалева / Google

Где живет дочь Лаврова в Лондоне

Апартаменты, где живет родственница Лаврова, находятся в комплексе с бассейном, тренажерным залом, спа-салоном, кинотеатром, гольф-симулятором, игровой комнатой и видом на Кенсингтон и Холланд-парк.

Матерью Полины является 51-летняя Светлана Полякова, влиятельный сотрудник российского МИДа, которая сопровождает Лаврова в каждой зарубежной поездке и поддерживает отношения с ним с начала 2000-х годов.

Фото: Maria Pevchikh

Ходят слухи, что она является неофициальной женой Лаврова. В то же время законную жену дипломата Марию Лаврову очень давно не видели на публике.

МИД Великобритании назвало санкции против Полины "сильным сигналом о том, что те, кто извлекает выгоду из связи с теми, кто несет ответственность за российскую агрессию, попадают под действие таких санкций".

На практике санкции не позволят гражданам и предприятиям Великобритании "распоряжаться какими-либо средствами или экономическими ресурсами, которые принадлежат, находятся во владении или под контролем" Полины.

То же касается и денег.

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