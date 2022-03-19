"Сценарий Беларуси" для Украины: Лукашенко назвал требования Путина к Зеленскому

Убежден, что нам не придется воевать с Украиной - Лукашенко / Reuters

Российский президент Владимир Путин предлагает президенту Владимиру Зеленскому сценарий так называемого "развития" Украины по пути Беларуси. Москва требует, чтобы у Киева не было ядерного оружия (которого у страны и так нет, - ред.), не быть угрозой для России (Украина и не угрожает, - ред.) и предоставить право народу говорить на любом языке (у украинцев это право есть, - ред.). Об этом заявил самопровозглашенный президент белорусской республики Александр Лукашенко.

"Она (Украина) не должна иметь ядерное оружие, не должна угрожать России, она не должна запрещать людям, которые живут в Украине, разговаривать на любом языке", - сказал он в интервью японскому телеканалу TBS.

Более того, что он утверждает, что Путин предлагает Зеленскому якобы "абсолютно приемлемый вариант договора", а Россия, дескать, "в этой войне не проиграет".

Также политик сказал о том, что белорусских военных в Украине нет, а Минск воевать с Киевом якобы не собирается.

"Мы не нападаем на Украину, мы не бомбим Украину, нас никто не просит это делать", - говорит Лукашенко.

Однако он пригрозил "ответом" на якобы "эскалационные" действия Украины в отношении Беларуси. Но отрицает намерения воевать с Киевом.

"Я практически убежден, что нам не придется воевать с Украиной", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Ранее в МВД Украины заявили, что Лукашенко всячески пытается избежать военного конфликта Минска с Киевом.

"Белорусские войска и лично Лукашенко сейчас стараются сделать всё от себя зависящее, чтобы не вступить в прямой контакт", - сказал советник главы министра внутренних дел Вадим Денисенко.