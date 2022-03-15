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Лукашенко изо всех сил пытается избежать прямого военного контакта – МВД

15 марта 2022, 09:03

При этом на Волынском направлении есть угроза провокаций на белорусских объектах с целью втягивания Беларуси в войну.

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Александр Лукашенко/ Reuters

Армия Беларуси и сам Лукашенко не хотят втягиваться в войну, и изо всех сил стараются этого избежать.

Они не хотят вступать в прямое противостояние. Такое мнение высказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире 24 канала.

"Белорусские войска и лично Лукашенко сейчас стараются сделать всё от себя зависящее, чтобы не вступить в прямой контакт", – отметил Денисенко.

Кроме этого, советник главы МВД отметил, что в ближайшие дни российские оккупанты продолжат пытаться прорваться, а также могут обстреливать мосты.

Также он отметил, что на Волыни могут создаваться диверсионно-разведывательные группы.

Ранее в Генштабе ВСУ предупреждали, что на Волынском направлении оккупанты могут проводить провокации на белорусских объектах, чтобы втянуть Беларусь в войну.

Напомним, во вторник, 15 марта, оккупанты нанесли ракетные удары по Киеву. Боеприпасы попали в жилые дома в трех районах столицы – на Осокорках, в Подольском и Святошинском районах. Также повреждена станция метро.

Ранее бывший посол Турции в Москве Айдын Аднан Сезгин заявил, что российские войска применяют в Украине ту же тактику, которую ранее применяли в сирийском городе Алеппо. Захватчики стреляют по гражданским объектам, не дают доставлять гуманитарные грузы и срывают проведение эвакуации населения.

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война в Украине Беларусь Александр Лукашенко вторжение России Вадим Денисенко новости Беларуси
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