РФ уже завела в Украину 100% своих военных сил – Пентагон/ golos-ameriki.ru

Уже 100% войск, которые Россия собрала для нападения на Украину, были заведены на украинские территории. В США отмечают, что пока не фиксируется пополнение российского войска дополнительными силами или боеприпасами. Об этом заявил высокопоставленный чиновник оборонного ведомства США во время закрытого брифинга в Пентагоне, пишут Факты.

Россия с начала вторжения 24 февраля выпустила по Украине уже 900 ракет. Целью бомбардировок украинских городов и сел является покорение и запугивание населения, отмечает он.

Но не смотря на бомбежки, украинские защитники остановили продвижение врага почти на всей территории Украины. И главную роль в этом сыграло эффективное сопротивление украинцев.

"Отсутствие прогресса (в продвижении российской армии – ред.) в значительной степени объясняется украинским сопротивлением. Несколько раз россияне сознательно делали паузы, чтобы перегруппироваться, но в основном задержка их сил связана с сопротивлением украинцев, а не из-за намеренной паузы со стороны россиян", – отметил чиновник Минобороны США.

Он подчеркнул, что вблизи Киева оккупанты застряли вокруг аэродрома в Гостомеле, а самым опасным местом на Харьковщине является Изюм, ведь туда движется российская колонна из примерно около 50-60 единиц техники.

Также он отметил, что США рассматривает возможность дополнительной поставки в Украину турецких дронов Bayraktar TB2.

Ранее бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес заявил, что примерно через 10 дней войны в Украине россияне пройдут точку невозврата – они не смогут вести активные боевые действия. Это произойдет, если страны Запада усилят поддержку украинской стороны. РФ перешла к противостоянию на истощение.

Напомним, около пяти утра во вторник, 15 марта, в Киеве прогремел мощный взрыв, который был слышен в нескольких районах города. Позже появилась информация, что в столице горит жилой дом – оккупанты ударили ракетой по мирным жителям.

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