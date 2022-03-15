Путин повторяет в Украине тактику, которая была в Алеппо – турецкий дипломат

Айдын Аднан Сезгин / Instagram aydin.a.sezgin

Российские войска применяют в Украине ту же тактику, которую ранее применяли в сирийском городе Алеппо. Захватчики стреляют по гражданским объектам, не дают доставлять гуманитарные грузы и срывают проведение эвакуации населения.

Армия РФ стреляет просто вслепую, не волнуясь о жертвах среди мирного населения. Об этом заявил бывший посол Турции в Москве Айдын Аднан Сезгин, пишет издание Milliyet.

"Сейчас в Украине наблюдается тенденция нападений, подобная тенденции нападений в Сирии. Российская армия стреляет вслепую", – говорит он.

В местах, которые Россия бомбит с самолетов, нет военных объектов – это жилые кварталы, подчеркнул турецкий дипломат.

Коварную тактику применяет враг и во время договоренностей об эвакуации, отмечает бывший посол Турции в Москве. Захватчики подтверждают, что люди могут уехать – а когда гуманитарный коридор открывается, не дают ему работать и просто бомбардируют его.

Также дипломат указал на сходство поведения захватнической армии к ее тактики в Чечне, когда мирных людей использовали как "щит".

"Это чисто психологическая пропагандистская война. Чего достигнет Зеленский, убивая собственных граждан, мирных жителей? Ничего, это ложь. Такие упреки Россия раньше делала в Чечне. То же повторяла в Сирии, это полная ложь. Россию уже осудило все международное сообщество", – подчеркнул Сезгин.

Он добавил, что продолжение войны "работает" против самого Путина, ведь окружение президента страны-агрессора будет давить на него, чтобы прекратить войну.

Ранее бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес заявил, что примерно через 10 дней войны в Украине россияне пройдут точку невозврата – они не смогут вести активные боевые действия. Это произойдет, если страны Запада усилят поддержку украинской стороны. РФ перешла к противостоянию на истощение.

Напомним, около пяти утра во вторник, 15 марта, в Киеве прогремел мощный взрыв, который был слышен в нескольких районах города. Позже появилась информация, что в столице горит жилой дом – оккупанты ударили ракетой по мирным жителям.

Читайте также: