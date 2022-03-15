Через 10 дней войны в Украине РФ пройдет точку невозврата: генерал США объяснил, что это значит

Украинской стороне нужно суметь выстоять до тех пор, пока у РФ иссякнут возможности / Фото Reuters

Примерно через 10 дней войны в Украине россияне пройдут точку невозврата - они не смогут вести активные боевые действия. Это произойдет, если страны Запада усилят поддержку украинской стороны.

Такое мнение озвучил генерал в отставке, бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес в эфире телеканала MSNBC.

В ходе войны в Украине Россия перешла к противостоянию на истощение - бомбардировка городов, убийство мирных людей на дорогах. По его мнению, у противника не хватает личного состава, времени. Также у него заканчиваются боеприпасы.

"Примерно через 10 дней... при условии, что мы, Запад, не только продолжим, но и усилим наше снабжение украинских сил, чтобы они имели возможность уничтожать российскую артиллерию, армию и отражать ракетные удары. При условии, что мы это сделаем, то за 10 дней россияне пройдут точку невозврата, когда они больше не смогут вести активные боевые действия в этой войне", - считает Ходжес.

Генерал считает, что украинской стороне нужно суметь выстоять до тех пор, пока у РФ иссякнут возможности.

Как сообщал Главред, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш больше не исключает возможности ядерной войны, учитывая развитие событий в Украине. Еще несколько недель назад глава ООН называл подобную перспективу невообразимой. По его словам, тот факт, что Россия поставила ядерное оружие сдерживания в режим ожидания, является жутким событием.

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