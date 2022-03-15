Будут иметь дело со всеми членами НАТО: США пригрозили России жестким ответом в случае нападения

США пригрозили России жестким ответом в случае нападения/ Reuters

Если Россия нападет на одного из членов Североатлантического альянса, то это будет рассматриваться как вооруженное нападение на все НАТО.

США пригрозили России последствиями в случае нападения на государств-членов после бомбардировки оккупантами военной базы в Яворове возле Львова на западе Украины, пишет немецкое издание "Die Welt". Яворов расположен в нескольких десятках километров от границы Украины с Польшей, которая является членом НАТО.

"Вооруженное нападение на одного из членов НАТО будет рассматриваться как вооруженное нападение на всех", – заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби, выступая на одном из телеканалов.

Также Кирби отметил, что США и НАТО увеличат свое присутствие на восточной границе Североатлантического альянса. Он добавил, что территорию НАТО будут защищать не только ее страны-члены, но и союзники.

То, что США будут защищать каждый дюйм территории НАТО, подчеркнул и советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

В тот же час ранее президент США Джо Байден заявлял, что хочет исключить конфронтацию с РФ. Кирби также отметил, что у НАТО есть специальная линия связи с Минобороны России, чтобы избежать прямых конфликтов. И для того, чтобы избежать конфронтации с РФ, американские военные не будут вмешиваться напрямую в войну в Украине.

Ранее в Пентагоне заявили, что Россия завела в Украину уже 100% войск, которые собрала для нападения. В США отмечают, что пока не фиксируется пополнение российского войска дополнительными силами или боеприпасами.

Также сообщалось, что российские войска применяют в Украине ту же тактику, которую ранее применяли в сирийском городе Алеппо. Захватчики стреляют по гражданским объектам, не дают доставлять гуманитарные грузы и срывают проведение эвакуации населения.

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