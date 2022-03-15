Будут иметь дело со всеми членами НАТО: США пригрозили России жестким ответом в случае нападения

США и Североатлантический альянс увеличат количество своих сил на восточной границе НАТО.
Если Россия нападет на одного из членов Североатлантического альянса, то это будет рассматриваться как вооруженное нападение на все НАТО.
США пригрозили России последствиями в случае нападения на государств-членов после бомбардировки оккупантами военной базы в Яворове возле Львова на западе Украины, пишет немецкое издание "Die Welt". Яворов расположен в нескольких десятках километров от границы Украины с Польшей, которая является членом НАТО.
"Вооруженное нападение на одного из членов НАТО будет рассматриваться как вооруженное нападение на всех", – заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби, выступая на одном из телеканалов.
Также Кирби отметил, что США и НАТО увеличат свое присутствие на восточной границе Североатлантического альянса. Он добавил, что территорию НАТО будут защищать не только ее страны-члены, но и союзники.
То, что США будут защищать каждый дюйм территории НАТО, подчеркнул и советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
В тот же час ранее президент США Джо Байден заявлял, что хочет исключить конфронтацию с РФ. Кирби также отметил, что у НАТО есть специальная линия связи с Минобороны России, чтобы избежать прямых конфликтов. И для того, чтобы избежать конфронтации с РФ, американские военные не будут вмешиваться напрямую в войну в Украине.
Ранее в Пентагоне заявили, что Россия завела в Украину уже 100% войск, которые собрала для нападения. В США отмечают, что пока не фиксируется пополнение российского войска дополнительными силами или боеприпасами.
Также сообщалось, что российские войска применяют в Украине ту же тактику, которую ранее применяли в сирийском городе Алеппо. Захватчики стреляют по гражданским объектам, не дают доставлять гуманитарные грузы и срывают проведение эвакуации населения.
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