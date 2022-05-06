"Шальная мысль": Лукашенко примерещилась "польская угроза" для Украины

Лукашенко заявил об "грозе для Украины со стороны Польши" / сайт Президента РБ

Александр Лукашенко ошарашил очередным заявлением. На сей раз ему примерещилась "польская угроза" для Украины, которая приведет к тому, что наше стране якобы еще придется рассчитывать на поддержку России и Беларуси.

"Вы знаете, мне кажется, ну такая шальная мысль, что если дальше так будет вести себя, к примеру, Польша, другие страны, то мы, Беларусь, Россия и Украина, будем вместе воевать против вас", – сказал он, пишет Белта.

Лукашенко заявил, что в Польше якобы "отдельные деятели и политики точат шашки и сабли и видят Западную Украину в составе Польши".

"Сами они, украинцы, противостоять так называемым нынешним союзникам не смогут. Поэтому я не исключаю, что нам, трем славянским народам, в том числе украинцам, придется защищать целостность Украины".

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"Для меня разрушение Украины и потеря целостности Украины, независимости неприемлемы. И я буду делать все, чтобы Украина осталась в своих границах. Это и Зеленский видит. Поэтому вот такая необычная шальная мысль, что мы будем вместе противостоять полякам там или еще кому-то", - сказал Лукашенко.

Далее он заявил, что на самом деле "полякам" - это "американцам", потому что Польша зависит от США, а затем сказал, что якобы "Англия и Польша взяли в тиски Евросоюз и так крепко держат, чтобы они не шевелились".

Ранее украинский таролог Елена Бюн заявила, что со стороны Александра Лукашенко будет наблюдаться предательство в отношении главы Кремля.

В ее прогнозе, составленном с помощью карт, отмечается, что где-то глубоко в своих мыслях Лукашенко не хочет идти на поводу у "бункерного".

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