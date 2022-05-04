В Беларуси готовят массовые расстрелы несогласных: вводят казнь за "попытку теракта"

В Беларуси хотят казнить за "подготовку терактов" / УНИАН

В Беларуси Совет республики одобрил поправки в Уголовный кодекс, которые позволяют ввести смертную казнь "за попытку теракта".

Соответствующие поправки в законодательство республики поддержали депутаты. Теперь поправки должен утвердить диктатор Александр Лукашенко, пишет ВВС.

Отмечается, что Палата представителей белорусского парламента приняла в двух чтениях законопроект о введении смертной казни за покушение на совершение террористических актов.

По мнению депутатов, законопроект позволит "сдерживать деструктивные элементы" и продемонстрирует "решительную борьбу государства с террористической деятельностью".

Юристы считают, что нововведение поможет подводить большее количество политических дел под статью, которая предусматривает смертную казнь - белорусские власти трактуют понятие "терроризм" максимально широко.

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Ранее украинский таролог Елена Бюн заявила, что со стороны Александра Лукашенко будет наблюдаться предательство в отношении главы Кремля.

В ее прогнозе, составленном с помощью карт, отмечается, что где-то глубоко в своих мыслях Лукашенко не хочет идти на поводу у "бункерного".

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