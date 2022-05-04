В Беларуси готовят массовые расстрелы несогласных: вводят казнь за "попытку теракта"

Палата представителей белорусского парламента приняла законопроект о введении смертной казни за покушение на совершение террористических актов.
В Беларуси Совет республики одобрил поправки в Уголовный кодекс, которые позволяют ввести смертную казнь "за попытку теракта".
Соответствующие поправки в законодательство республики поддержали депутаты. Теперь поправки должен утвердить диктатор Александр Лукашенко, пишет ВВС.
Отмечается, что Палата представителей белорусского парламента приняла в двух чтениях законопроект о введении смертной казни за покушение на совершение террористических актов.
По мнению депутатов, законопроект позволит "сдерживать деструктивные элементы" и продемонстрирует "решительную борьбу государства с террористической деятельностью".
Юристы считают, что нововведение поможет подводить большее количество политических дел под статью, которая предусматривает смертную казнь - белорусские власти трактуют понятие "терроризм" максимально широко.
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Ранее украинский таролог Елена Бюн заявила, что со стороны Александра Лукашенко будет наблюдаться предательство в отношении главы Кремля.
В ее прогнозе, составленном с помощью карт, отмечается, что где-то глубоко в своих мыслях Лукашенко не хочет идти на поводу у "бункерного".
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