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Шокирующие кадры наводнения в Западной Европе: более 170 погибших, сотни пропали без вести

18 июля 2021, 13:37

Сам катаклизм назвали наиболее масштабным в Европе за последние 50 лет.

Наводнение
Масштабные наводнения в Европе / Reuters

Обильные осадки в Западной Европе привели к тому, что реки вышли из берегов и затопили поселки и города. В Германии и Бельгии, которые больше всего пострадала от непогоды, число погибших превысило 170, а сам катаклизм уже успели окрестить "наводнение века".

В полиции предположили, что число жертв будет еще больше, поскольку сотни людей до сих пор считаются пропавшими без вести, сообщает агентство Reuters. Например, в районе Арвайлер, что в Рейнланд-Пфальце, пропавшими без вести числятся более 1300 человек – с ними не удается связаться из-за поваленных мобильных сетей.

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что он "ошеломлен" разрушениями, и пообещал оказать поддержку семьям погибших, а также городам, которым был нанесен значительный ущерб. Впрочем, пройдут недели (если не месяца), прежде чем можно будет оценить полный ущерб, который, как ожидается, потребует несколько миллиардов евро из средств на восстановление.

Между тем немецкая метеорологическая служба DWD сообщила, что предупреждала о непогоде местную власть, которая должна была нести ответственность за организацию любой необходимой эвакуации. Правительство же оправдывается, что масштабная непогода произошла из-за глобального изменения климата.

Ранее сообщалось, что основной удар стихии пришелся на западные регионы Германии – федеральные земли Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия. В первом, по данным местных властей, погибли 110 человек, во втором – 40. В Бельгии, как сообщается, погибли по меньшей мере 20 человек.

Сейчас в Германии помогают бороться с последствиями непогоды 15 тысяч полицейских, военных и спасателей, в частности они расчищают дороги от поваленных деревьев и мусора. Житель одного из пострадавших немецких городков описал происходящее как "зону военных действий": многие здания разрушены, а машины унесены потоком воды.

новости Германии наводнение
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