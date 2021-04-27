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Шойгу обвинил США, НАТО и Украину в росте военной опасности

27 апреля 2021, 12:12
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Россия перемещает войска в пределах своей территории по собственным планам, никакого внешнего воздействия здесь нет и быть не может, заявил Шойгу.

Шойгу
Шойгу обвинил США, НАТО и Украину в росте военной опасности / УНИАН

Действия США и НАТО в Европе способствуют росту военной опасности, а националистические настроения в Украине провоцируют вооружённый конфликт на Донбассе, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Росту военной опасности способствуют действия США и НАТО в европейском регионе по повышению боевой готовности войск и усилению передового присутствия. Модернизируется военная инфраструктура, растет интенсивность оперативной и боевой подготовки, реализуется американская концепция "четыре по тридцать". Подогреваются националистические настроения в Украине, что провоцирует вооруженный конфликт на Донбассе, в том числе в приграничных с Россией районах", - сказал Шойгу на заседании Совета министров обороны государств-участников ОДКБ в Душанбе, его цитирует РИА Новости.

По его словам, Россия перемещает войска в пределах своей территории по собственным планам, никакого внешнего воздействия здесь нет и быть не может, Россия и впредь будет делать всё, что сочтёт нужным, для обеспечения безопасности своих границ.

"В последнее время только ленивый не присоединился к дружному хору обвинений России по любому поводу. То проведение учений на нашей территории не нравится, то возвращение войск в пункты постоянной дислокации раздражает. А кто-то решил нас предупредить о последствиях нашей активности на нашей же территории", - отметил Шойгу.

"Хочу подчеркнуть: подобные предупреждения мы не приемлем и намерены впредь делать всё необходимое для обеспечения безопасности наших границ", - добавил он.

Военная агрессия России – о чем сообщалось ранее:

  • Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сделал заявление, согласно которому Россия подводит войска к границам Украины, мотивируя свои действия планами по новым военным маневрам Запад 2021.
  • Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не представляет угрозу ни для одной страны мира, включая Украину.
  • Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу объявил о возвращении войск Южного и Западного военных округов в места их постоянной дислокации. Мероприятия начались 23 апреля. Россия начала отводить военные подразделения от границ Украины.
  • В Министерстве обороны США считают преждевременным оценивать заявления Москвы о начале отвода российских войск от границы с Украиной, заявил представитель Пентагона Джон Кирби.

новости России НАТО российские войска война на Донбассе Сергей Шойгу
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