Шойгу обвинил США, НАТО и Украину в росте военной опасности / УНИАН

Действия США и НАТО в Европе способствуют росту военной опасности, а националистические настроения в Украине провоцируют вооружённый конфликт на Донбассе, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Росту военной опасности способствуют действия США и НАТО в европейском регионе по повышению боевой готовности войск и усилению передового присутствия. Модернизируется военная инфраструктура, растет интенсивность оперативной и боевой подготовки, реализуется американская концепция "четыре по тридцать". Подогреваются националистические настроения в Украине, что провоцирует вооруженный конфликт на Донбассе, в том числе в приграничных с Россией районах", - сказал Шойгу на заседании Совета министров обороны государств-участников ОДКБ в Душанбе, его цитирует РИА Новости.

По его словам, Россия перемещает войска в пределах своей территории по собственным планам, никакого внешнего воздействия здесь нет и быть не может, Россия и впредь будет делать всё, что сочтёт нужным, для обеспечения безопасности своих границ.

"В последнее время только ленивый не присоединился к дружному хору обвинений России по любому поводу. То проведение учений на нашей территории не нравится, то возвращение войск в пункты постоянной дислокации раздражает. А кто-то решил нас предупредить о последствиях нашей активности на нашей же территории", - отметил Шойгу.

"Хочу подчеркнуть: подобные предупреждения мы не приемлем и намерены впредь делать всё необходимое для обеспечения безопасности наших границ", - добавил он.

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