Шустер назвали причину, по которой Путин захочет закончить войну до Пасхи

Савик Шустер / скриншот видео 112 Украина

Известный телеведущий Савик Шустер высказал мнение, что российский диктатор Владимир Путин захочет завершить войну в Украине вплоть до Пасхи (в 2022 году ее будут праздновать 24 апреля). Об этом журналист рассказал в интервью Дмитрию Гордону.

"Он сделал 9 мая сакральным днем. И этот период между Пасхой и 9 мая, я так думаю, не может быть в войне. Там и возрождение Христа, и эта сакральная Победа. И бомбежки туда не монтируются", – считает Шустер.

Однако до того, считает телеведущий, российский диктатор может отдать приказ своим солдатам совершать в Украине еще более жуткие преступления.

"Я боюсь, что в этот период он готов на еще более суровые преступления, еще более плохие преступления. Этого я опасаюсь. Я не пугаю, я просто исхожу из психологии того, кто там и принимает практически единолично решения", – объяснил журналист.

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Напомним, ранее Украина информационно победила в первой фазе войны против России. Но сейчас началась уже вторая фаза, которую агрессор будет пытаться выиграть изо всех сил.

Как в Facebook сообщила глава Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Любовь Цыбульская, что враг будет делать больше постановочных историй о якобы издевательствах над пленными россиянами.

По ее словам, цель подобных информационных операций – дискредитация украинских военных и уменьшение поставок вооружений из западных стран.