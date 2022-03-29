РФ попытается выиграть вторую фазу войны: стратег по безопасности рассказала, как именно

Украинские военные в Киевской области / Reuters

Украина информационно победила в первой фазе войны против России. Но сейчас началась уже вторая фаза, которую агрессор будет пытаться выиграть изо всех сил.

Как в Facebook сообщила глава Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Любовь Цыбульская, что враг будет делать больше постановочных историй о якобы издевательствах над пленными россиянами.

По ее словам, цель подобных информационных операций – дискредитация украинских военных и уменьшение поставок вооружений из западных стран.

"Украина информационно выиграла первую фазу войны. Мы знали их тактику, мы понимали, как ей противодействовать с первого дня. Однако сейчас многие информационные воины устали, многие не видят быстрого результата от своих действий и теряют пыл. Западные страны тоже начали отходить от шока, терять любопытство. Страдания и боль украинцев для многих постепенно становятся нормой. То есть украинцы – истощены, партнеры – менее бдительны и заинтересованы. В этом случае начинается период более сложных информационных операций", – пояснила глава ведомства.

Также Цыбульская подчеркнула, что Украина заинтересована в том, чтобы российские военные сами сдавались в плен. Соблюдение Женевской конвенции – это не только обязательство перед всем цивилизованным миром, но и элементарно попытка спасти своих от страданий.

Кроме того, таким образом увеличивается обменный фонд.

"Украинская армия очень детально проинструктирована по обращению с пленными. Если вы смотрите допросы, вы видите, как наши военные в абсолютном большинстве случаев профессионально допрашивают всех сдавшихся в плен. Поэтому сейчас очень важно донести это западным партнерам. России нужно лишить нас вооружения и выиграть вторую фазу войны. Оставить нас без поддержки. Один на один с раненым мстительным чудовищем. Поэтому таких фейков будет все больше и больше", – добавила она.

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