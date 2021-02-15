Шварценеггер рассказал, как его вдохновил силач родом с Донбасса

Арнольда Шварценеггера когда-то вдохновил Юрий Власов / Reuters

Американский культурист, актер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер поделился, что олимпийский чемпион по тяжелой атлетике, бывший самый сильный человек планеты Юрий Власов, который родом с Донбасса, в прошлом его вдохновил.

Власов верил, что настоящая сила исходит от слов, и всех учил, что "невозможно" – это только слово, поделился артист в Twitter.

"...Он был первым человеком, который поднял 200 кг в толчке, и он вдохновил меня, когда я познакомился с ним в 1961 году... Он сказал мне, что сила тела – ничто в сравнении с силой разума", – написал культурист.

Шварценеггер добавил, что будет скучать за Власовым.