Скончался самый сильный человек планеты, который был родом с Донбасса

Ушел из жизни Юрий Власов

Олимпийский чемпион по тяжелой атлетике, бывший самый сильный человек планеты Юрий Власов скончался сегодня в возрасте 85 лет.

"Власов умер сегодня утром. Юрий внес величайший вклад в мировой спорт и, конечно же, в тяжелую атлетику. Олицетворял не просто спорт, был ярким примером для подражания и как писатель, и как политик", – приводит слова президента Федерации тяжелой атлетики России Максима Агапитова РБК-Спорт.

Уроженец украинской Макеевки Юрий Власов – олимпийский чемпион 1960 года, серебряный призер Игр-1964, а еще 4-кратный чемпион мира, 6-кратный чемпион Европы, 5-кратный чемпион СССР.

В свое время Власов был самым сильным человеком на планете, а также установил 31 мировой рекорд.

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