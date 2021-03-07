Смертельное ДТП с украинцами в Польше: названо число тяжелых больных

После аварии в польских больницах находились десятки граждан Украины.
В Польше по состоянию на утро воскресенья, 7 марта, после смертельного ДТП с автобусом в больницах находятся 28 граждан Украины.
Состояние девяти пострадавших украинцев – тяжелое, сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на сведения Министерства иностранных дел нашей страны.
В ГСЧС добавили, что в больницах были представители Генерального консульства Украины в Люблине.
"По состоянию на 7 часов 7 марта по информации МИД Украины в лечебных учреждениях находятся 28 человек (из них девять – в тяжелом состоянии)...", – отметили в ведомстве.
- Напомним, ДТП в Польше с украинцами произошло 6 марта. Возле пограничного пункта пропуска Корчева – Краковец автобус сообщением Познань – Херсон, в котором находились 57 граждан Украины, врезался в энергопоглощающий барьер, перевернулся и упал в канаву.
- В результате аварии погибли пять человек, десятки украинцев были госпитализированы. Позже 24 наших соотечественников отправили на Родину.
Автор: Екатерина Присяжнюк