Смертельное ДТП с украинцами в Польше: названо число тяжелых больных

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В Польше по состоянию на утро воскресенья, 7 марта, после смертельного ДТП с автобусом в больницах находятся 28 граждан Украины.

Состояние девяти пострадавших украинцев – тяжелое, сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на сведения Министерства иностранных дел нашей страны.

В ГСЧС добавили, что в больницах были представители Генерального консульства Украины в Люблине.

"По состоянию на 7 часов 7 марта по информации МИД Украины в лечебных учреждениях находятся 28 человек (из них девять – в тяжелом состоянии)...", – отметили в ведомстве.