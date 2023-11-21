Соловьев 'наехал' на Италию и пригрозил ей 'русским медведем'

Российский пропагандист дал понять итальянцам, что на Украине Россия не остановится.

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Соловьев выругал гостя, которого сам же пригласил на свой эфир / Коллаж Главреда. Фото: скриншоты из видео

Российский пропагандист Владимир Соловьев, пригласив в студию такого же пропагандиста "из Италии", решил воспользоваться своим положением и припомнил ему, что "итальянское оружие сейчас убивает русских людей".

В эфире итальянский пропагандист заверил кремлевскую публику, что его страна якобы согласна на обмен оккупированных украинских территорий на членство "остальной" Украины в НАТО.

Но затем "гость" поинтересовался последствиями, если России и такое "решение" не понравится.

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На что Соловьев сразу же вспыхнул, заявив, что Москва не будет обращать внимание на мнение Запада. После желчной антиукраинской тирады топ-пропагандист РФ выплеснул свой гнев на Италию.

Сперва Соловьев пожаловался, что Италия помогает Украине, а "итальянское оружие сейчас убивает русских", потом и вовсе пригрозил Риму "русским медведем".

"Если итальянцы думают, что у нас короткая память, и если они думают, что все закончится "хихоньками-хахоньками", то они глубоко заблуждаются. Русский медведь нападает без предупреждения и остановить его сложно. И если кто-то даст нам в руки сахарок, и мы скажем спасибо - нет", - сказал Соловьев.

Соловьев вычитывает итальянского пропагандиста - смотрите видео:

Ранее Главред писал, как Монтян раскритиковала Путина за то, что он посмел захватить украинский Крым. Она прямо говорит, что Путин намеренно решил "оттяпать" часть Украины и в его намерениях не было "благой цели", чтобы "защитить" крымчан от "плохого" НАТО.

Читайте также, как Захарова эпично опозорилась нелепыми угрозами к Украине за удары по Крымскому мосту. Она повторила визгливые угрозы российской пропаганды насчет "жесткого ответа" и "возмездия".

Другая пропагандистка Маргарита Симоньян, в свою очередь, отличилась бредом, заявив, что РФ в Украине якобы "не воюет с украинцами".

А еще недавно Соловьев "проехался" по предательнице Монтян и Ко. Предателей Украины, которые перебежали в свое время на сторону агрессора, Соловьев обозвал "криптоукраинцами".

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