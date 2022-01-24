Совет ЕС резко обратился к России и призвал к деэскалации вокруг Украины

Евросоюз / Reuters

В Совете ЕС сделали заявление из-за агрессии России в сторону Украины.

Представитель Германии в Совете Европы Себастьяна Фишера заявила, что Совет ЕС призывает РФ к деэскалации вокруг Украины, соблюдению международного права, а также конструктивному диалогу.

"Диалог в соответствии с ключевыми принципами, лежащими в основе европейской безопасности, является способом улучшения ситуации в сфере безопасности и сохранения мира и стабильности на нашем континенте. Понятиям "сфер влияния" нет места в 21 веке", - говорится в заявлении министров иностранных дел ЕС.

Совет ЕС подтверждает свою приверженность основным принципам Союза относительно суверенного равенства и территориальной целостности стран, нерушимости границ и воздержания от угрозы силой или же ее применения.

"Их нарушение Россией является препятствием для единого и неделимого пространства безопасности в Европе и угрожает миру и стабильности на нашем континенте", - отмечается в документе.

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Также Совет отмечает, что ОБСЕ является надлежащим форумом для решения проблем безопасности для всех заинтересованных сторон.

Совет ЕС приветствует координацию позиции Союза и его взаимодействия с США и членами НАТО, а также призывает Российскую Федерацию к конструктивному взаимодействию.

В частности, министры отметили важность укрепления безопасности и устойчивости ЕС против кибер и гибридных атак, а также дезинформации.

"Совет призывает Высокого представителя и комиссию активизировать работу в этом направлении. Европейский Союз по-прежнему привержен до единого, долгосрочного и стратегического европейского подхода к отношениям между ЕС и Россией, основанного на пяти руководящих принципах", - отмечается в документе.

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Возможное вторжение РФ в Украину

Министерство иностранных дел Японии призвало своих граждан покинуть Украину. Им рекомендуют воздержаться от посещения нашей страны.

Также ранее Государственный департамент США дал разрешение на добровольный отъезд американских государственных служащих и обязал уехать членов их семей из посольства в Киеве.

В заявлении посольства США в Украине отмечается, что "санкционированный отъезд дает этим работникам возможность уехать, если они желают; их выезд не обязателен".

При этом посольство США в Киеве остается открытым для регулярной работы.

Кроме того, позже стало известно, что Великобритания начала отзывать сотрудников посольства страны в Украине на фоне опасений российского вторжения.

Конкретных угроз британским дипломатам не поступало, но около половины сотрудников, работающих в Киеве, вернутся в Великобританию.

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