УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Спецназ бросали в "мясорубку": ВСУ уничтожили большую часть элитных войск РФ – WP

Алексей Тесля
14 апреля 2023, 18:51 обновлено 14 апреля, 19:05
101
Силы спецназа России, предназначенные для тайных действий в тылу, использовали в качестве пехоты.
Уничтоженный российский танк, украинские военные
Уничтоженный российский танк, украинские военные / Генштаб ВСУ, 59 ОМПБр Якова Гандзюка

Большая часть подразделений специального назначения РФ уничтожена в войне в Украине, и Москве понадобятся годы, чтобы их восстановить, пишет The Washington Post со ссылкой на "слитые" секретные документы Пентагона.

Силы спецназа России, предназначенные для тайных действий в тылу, использовали в качестве пехоты, и в результате они понесли огромное количество потерь убитыми и ранеными, сообщает ВВС.

Отмечается, что обычно спецназ получает тайные и рискованные задачи, но после начала войны в феврале прошлого года российские командиры "стремились воспользоваться моментом" и приказали элитным силам спецназа вступить в прямое сражение.

видео дня

По словам наблюдателей, быстрое истощение подразделений российского спецназа изменило динамику войны с самого начала, серьезно ограничив способность Москвы использовать секретные тактики для поддержки привычных боевых операций. Американские чиновники в своих оценках считают, что огромные потери, понесенные этими подразделениями, сделают их менее эффективными не только в Украине, но и в других частях мира, где действуют российские военные силы.

В качестве доказательств среди слившихся в интернет документов содержатся спутниковые снимки. Так, по снимку военной базы, которую использует 22-я отдельная бригада спецназа на юге России, американские чиновники пришли к выводу, что вернувшиеся из Украины летом 2022 года четыре из пяти бригад спецназа понесли значительные потери. По оценкам специалистов, 22-я и две другие бригады спецназа понесли потери на уровне 90-95%, отмечает WP.

Проблемы России усложняет утрата опыта среди ее элитных сил. Военнослужащие спецназа нуждаются в не менее четырех лет специализированной подготовки, говорится в американских документах, в которых приходят к выводу, что Москве может понадобиться целых десять лет, чтобы восстановить эти подразделения.

В документах не сказано, сколько российских спецназовцев погибли или ранены. Однако со ссылкой на перехваченные разведданные говорится, что только одно подразделение - 346-е - "потеряло почти всю бригаду, в которой из 900 военнослужащих в строю осталось только 125".

Оценки правительства США согласуются с наблюдениями аналитиков. Роб Ли, военный эксперт по России и старший научный сотрудник Исследовательского института внешней политики, говорит, что из-за того, что российская мотострелковая пехота оказалась неэффективной, командиры пытались компенсировать это, выдвинув элитные воздушно-десантные подразделения, морскую пехоту и спецназ на передовую - в частности во время неудачной попытки захватить Киев и кампании на востоке и юге. Эта стратегия имела мгновенные последствия, говорит Ли. Российские командиры, потеряв лучше всего подготовленных бойцов, потеряли также и ценные навыки, которые имели эти войска, в том числе сбор разведданных, от начала вторжения до прошлой осени.

Расходы Россией своих элитных войск будут иметь каскадные последствия, говорится в документах - в частности, утрату способности обучать военизированные группы нетрадиционной тактике ведения войны, "которую Россия использовала для продвижения своих интересов за границей".

Ранее сообщалось, что потери российских оккупантов в войне с Украиной превышают украинские как минимум в два раза. Такими данными располагает американская разведка, пишет издание Business Insider.

При этом журналисты ссылаются на опубликованные недавно секретные данные Пентагона.

Ранее сообщалось, что в районе Угледара Донецкой области бойцы Вооруженных сил Украины разгромили разведывательную роту 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ.

"Украинские подразделения "радостно" встретили оккупантов и превратили в настоящий ад их временное пребывание на нашей земле. В течение нескольких дней российские оккупационные силы понесли очень тяжелые потери", — сообщили в Генштабе.

Больше новостей:

спецназ РФ война России и Украины
Реклама

Главное за день

Несколько квартир "стерли" российские снаряды: оккупанты безжалостно обстреляли Славянск

Несколько квартир "стерли" российские снаряды: оккупанты безжалостно обстреляли Славянск

17:59 Украина
Оккупантам готовят ловушку: решающего контрнаступления ВСУ ждут в 2024 году — Bloomberg

Оккупантам готовят ловушку: решающего контрнаступления ВСУ ждут в 2024 году — Bloomberg

17:57 Украина
Крым вернется в Украину: "будем использовать любое оружие" - Данилов

Крым вернется в Украину: "будем использовать любое оружие" - Данилов

17:05 Украина
Все главные новости

Последние новости

19:20

Это не впервые американцы профукали юного московского агента

19:02

Иван Яковина: Предвыборная программа Путина "Война не закончится никогда"Видеоблоги

18:51

Спецназ бросали в "мясорубку": ВСУ уничтожили большую часть элитных войск РФ – WP

18:51

"Терактов не избежать": Подоляк предупредил мир о последствиях неправильной финализации войны с РФВидео

18:24

Кто по гороскопу трудоголик: 3 самых усидчивых знака зодиака

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

18:16

Чем подкормить перцы, чтобы был хороший урожай: простые советы для дачников

18:07

"Потери просто колоссальные": Череватый заявил, что вскоре произойдет полная ликвидация "вагнеровцев"Видео

17:59

Несколько квартир "стерли" российские снаряды: оккупанты безжалостно обстреляли СлавянскФотоВидео

17:57

Оккупантам готовят ловушку: решающего контрнаступления ВСУ ждут в 2024 году — Bloomberg

Реклама
17:42

"В полтора раза больше": ВСУ превосходят россиян в живой силе - СвитанВидео

17:15

"Вы узнаете первыми": Каменских рассказала, верит ли в измену Потапа и планирует ли разводВидео

17:05

Крым вернется в Украину: "будем использовать любое оружие" - ДаниловВидео

16:55

В МИД раскрыли вероятный сценарий освобождения Крыма

16:54

Как приготовить фантастический печеночный паштет: безумные секреты, которые приведут в восторг

16:19

Война в Украине может длиться несколько лет: Польша удивила заявлениемВидео

16:18

Зачем жарить лавровый лист: деньги домой потекут рекой

16:14

Почему нельзя ставить зеркало напротив окна: есть риск навлечь беду

16:10

"Отстаньте от Аллы, от Галкина": Вайкуле прямо ответила, жертвует ли Пугачева на нужды ВСУ

16:04

Как быстро растет лимон из косточки: правила выращивания экзотики дома

15:56

"Украинцы держат мирное небо над Будапештом": в МИД ответили на циничный выпад Орбана

Реклама
15:47

"Приглашали россиян в Украину": политолог указал на двойные стандарты украинских пиарщиков актуально

15:08

Favbet Foundation передал ВСУ внедорожник на донецкое направление

14:59

Жданов спрогнозировал, ударят ли русские по Украине ракетами во время Пасхи

14:58

Ответ нужно дать за 7 секунд: какая женщина настоящая мама мальчикаВидео

14:50

Под угрозой несколько городов: Жданов назвал вероятные цели ракетных ударов РФ

14:36

"А крейсер "Москва" почему не подняли?": в ОП потроллили РФ за поднятие по тревоге Тихоокеанского флота

14:20

В пасхальную корзинку смотреть будут все: как покрасить яйца в желтый и синий цветВидео

13:57

Как правильно варить кускус: 3 важных правила для вкусного результата

13:29

"К сожалению, это надолго": завершение войны в Украине зависит от ресурсов, а в РФ их больше – ТаиповВидео

13:07

Почему нельзя вешать магниты на холодильник: 3 опасных причины

13:07

Конница и одна винтовка на двоих: Жданов – о том, как дальше будет воевать РоссияЭксклюзив

12:33

"До осени мы Крым точно освободим": Свитан рассказал об освобождении полуострова силами ВСУ

12:08

Великая суббота 2023: 2 самых строгих запрета перед Пасхой - приметы 15 апреляВидео

12:06

Гороскоп Таро на неделю 17-23 апреля: Овну – испытания, Львам - ностальгия

12:06

"Утечка" из Пентагона: Патрушев и Герасимов планировали саботаж, чтобы завершить войну в Украине

11:46

Если РФ выиграет войну, то это будет катастрофа, а победа Украины грозит Третьей мировой – Ле ПенВидео

11:42

Премьер Венгрии Орбан назвал Украину "несуществующей страной"Видео

11:36

Некоторые украинцы смогут уйти на пенсию только на 5 лет позже: кому не повезетВидео

11:21

Головоломка, с которой справятся единицы: нужно за 6 секунд найти змею среди ломтиков арбуза

11:18

Гороскоп на завтра 15 апреля 2023: Тельцам – ярость, Скорпину - разочарованиеВидео

Реклама
11:13

Гороскоп Таро на май 2023: Козерогам - новые возможности, Водолеям - кража, Рыбам - прибыльВидео

10:42

"Именно об этом визжит Пригожин": удержанием Бахмута ВСУ "заморозили" движение оккупантов – СвитанВидео

10:41

"Вы настоящие герои настоящей войны": легенда "Звездных войн" встретился с бойцами ВСУВидео

10:01

РФ активизировала атаки на Бахмут: на помощь наемникам Пригожина перекинули десантников - разведка

09:59

Как правильно поливать орхидею: назван самый лучший способ

09:41

Успех контрнаступления Украине нужен и все это увидят и почувствуют - глава ГУРВидео

09:35

"Приближается ее крах": в РФ произойдут "сейсмические изменения", которые остановят войну – БудановВидео

09:18

Заменит краску для волос и изгонит моль: необычные способы применения корицы, о которых мало кто знает

09:09

Президент подписал закон об упрощении оформления пенсий: кому из украинцев повезлоВидео

09:00

Фанерные Т-34 и страх Путина перед Украиной: почему россияне отменяют парады 9 маямнение

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Переговоры Украина РоссияКогда закончится война
Мода и красота
Красивый маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять