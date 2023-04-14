Спецназ бросали в "мясорубку": ВСУ уничтожили большую часть элитных войск РФ – WP

Силы спецназа России, предназначенные для тайных действий в тылу, использовали в качестве пехоты.

https://glavred.info/world/specnaz-brosali-v-myasorubku-vsu-unichtozhili-bolshuyu-chast-elitnyh-voysk-rf-wp-10463557.html Ссылка скопирована

Уничтоженный российский танк, украинские военные / Генштаб ВСУ, 59 ОМПБр Якова Гандзюка

Большая часть подразделений специального назначения РФ уничтожена в войне в Украине, и Москве понадобятся годы, чтобы их восстановить, пишет The Washington Post со ссылкой на "слитые" секретные документы Пентагона.

Силы спецназа России, предназначенные для тайных действий в тылу, использовали в качестве пехоты, и в результате они понесли огромное количество потерь убитыми и ранеными, сообщает ВВС.

Отмечается, что обычно спецназ получает тайные и рискованные задачи, но после начала войны в феврале прошлого года российские командиры "стремились воспользоваться моментом" и приказали элитным силам спецназа вступить в прямое сражение.

видео дня

По словам наблюдателей, быстрое истощение подразделений российского спецназа изменило динамику войны с самого начала, серьезно ограничив способность Москвы использовать секретные тактики для поддержки привычных боевых операций. Американские чиновники в своих оценках считают, что огромные потери, понесенные этими подразделениями, сделают их менее эффективными не только в Украине, но и в других частях мира, где действуют российские военные силы.

В качестве доказательств среди слившихся в интернет документов содержатся спутниковые снимки. Так, по снимку военной базы, которую использует 22-я отдельная бригада спецназа на юге России, американские чиновники пришли к выводу, что вернувшиеся из Украины летом 2022 года четыре из пяти бригад спецназа понесли значительные потери. По оценкам специалистов, 22-я и две другие бригады спецназа понесли потери на уровне 90-95%, отмечает WP.

Проблемы России усложняет утрата опыта среди ее элитных сил. Военнослужащие спецназа нуждаются в не менее четырех лет специализированной подготовки, говорится в американских документах, в которых приходят к выводу, что Москве может понадобиться целых десять лет, чтобы восстановить эти подразделения.

В документах не сказано, сколько российских спецназовцев погибли или ранены. Однако со ссылкой на перехваченные разведданные говорится, что только одно подразделение - 346-е - "потеряло почти всю бригаду, в которой из 900 военнослужащих в строю осталось только 125".

Оценки правительства США согласуются с наблюдениями аналитиков. Роб Ли, военный эксперт по России и старший научный сотрудник Исследовательского института внешней политики, говорит, что из-за того, что российская мотострелковая пехота оказалась неэффективной, командиры пытались компенсировать это, выдвинув элитные воздушно-десантные подразделения, морскую пехоту и спецназ на передовую - в частности во время неудачной попытки захватить Киев и кампании на востоке и юге. Эта стратегия имела мгновенные последствия, говорит Ли. Российские командиры, потеряв лучше всего подготовленных бойцов, потеряли также и ценные навыки, которые имели эти войска, в том числе сбор разведданных, от начала вторжения до прошлой осени.

Расходы Россией своих элитных войск будут иметь каскадные последствия, говорится в документах - в частности, утрату способности обучать военизированные группы нетрадиционной тактике ведения войны, "которую Россия использовала для продвижения своих интересов за границей".

Ранее сообщалось, что потери российских оккупантов в войне с Украиной превышают украинские как минимум в два раза. Такими данными располагает американская разведка, пишет издание Business Insider.

При этом журналисты ссылаются на опубликованные недавно секретные данные Пентагона.

Ранее сообщалось, что в районе Угледара Донецкой области бойцы Вооруженных сил Украины разгромили разведывательную роту 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ.

"Украинские подразделения "радостно" встретили оккупантов и превратили в настоящий ад их временное пребывание на нашей земле. В течение нескольких дней российские оккупационные силы понесли очень тяжелые потери", — сообщили в Генштабе.

Больше новостей: