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Средним пальцем помахал и багаж с собой забрал: в Польше пилот не пустил на самолет 30 пассажиров

3 августа 2021, 16:38
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Пассажиры за 2,5 часа прибыли в аэропорт, чтобы не опоздать, однако пилот рейса Ryanair не пустил их на борт самолета.

Ryanair
В Гданьске самолет Ryanair улетел с багажом без 30 пассажиров - СМИ / Reuters

В аэропорту польского города Гданьск случился скандал: 30 пассажиров, у которых на руках были билеты на самолет рейса Ryanair в Болгарию, не смогли добраться до пункта назначения, так как их не пустили на борт. Пилот заявил, что он опаздывает на 1,5 часа, и не намерен никого пускать в салон авиалайнера. Вдобавок он показали им средний палец и улетел, причем вместе с багажом людей.

Как сообщает RMF FM, инцидент случился 1 августа, в воскресенье. Пассажиры прибыли за 2,5 часа до вылета. Сначала проблемы были со сдачей багажа на пункте регистрации, однако вещи у них все же забрали, после чего выдали посадочные талоны. Люди прошли и паспортный контроль.

Их все время уверяли, что с посадкой на рейс все будет в порядке, а багаж не полетит без хозяев. Однако в один момент пилот решил прекратить посадку. Перед входом на самолет он сказал туристам, что опаздывает на полтора часа и в салон больше никого не пустит.

"Он помахал нам средним пальцем и улетел. С нашим багажом... Где личная культура пилота, а я думаю, что он образованный человек, который должен быть совсем другим", - сказал один из пассажиров.

Как рассказали люди, в аэропорту им предложили поменять билеты на следующий рейс. Но полететь можно только через 4 дня после запланированного выхода. Одна из пассажирок рассказала, что она и ее друзья потеряли из-за данного инцидента 10-15 тысяч злотых.

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"Я понимаю, что что-то могло случиться, но просто все махнули рукой и оставили нас одних", - сказала не попавшая на самолет женщина.

В аэропорту Гданьска, комментируя инцидент, сказали, что обстоятельства ситуации выясняются. Как рассказал торговый агент, решение запретить посадку было принято авиакомпанией Ryanair, которой и следует предъявлять претензии.Читайте также"Намордниками хотят задавить": украинка устроила скандал в самолете из-за маски

""Нам очень жаль, что некоторые пассажиры не вылетели из нашего аэропорта в Бургас. Было около 30 человек. Мы все время объясняем обстоятельства. Мы говорим с торговым агентом, который работает в аэропорту Гданьска от имени Ryanair. Мы получили информацию от агента по обслуживанию авиакомпании Ryanair, что решение о том, что около 30 пассажиров не вылетели в Бургас, было решением авиакомпании, и теперь все жалобы должны обращаться в авиакомпанию", - подчеркнули в пресс-службе аэропорта.

Напомним, в начале июля сообщалось, что 30 украинцев столкнулись с проблемой во время вылета из польского города Познань в Одессу. Пилот сказал, что он "здесь главный" и "король самолета", после чего пассажиров не пустили на борт. Примечательно, что это тоже был самолет рейса Ryanair.

новости Польши Гданьск Ryanair
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