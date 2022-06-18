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США и их союзники готовятся к затяжной войне в Украине - The Washington Post

18 июня 2022, 14:34

Несмотря на внешнюю помощь и крепкий моральный дух украинских войск, Киев и его сторонники могут оказаться в тупике. Это поставит США перед серьезным выбором.

война в Украине
Война в Украине может стать затяжной / Фото facebook.com/GeneralStaff.ua

Соединенные Штаты и их союзники готовятся к затяжной войне в Украине, поскольку администрация президента Джо Байдена пытается лишить Россию возможности победить, увеличивая военную помощь Киеву, и одновременно пытается ослабить дестабилизирующее влияние войны на голод в мире и глобальную экономику. Об этом пишет The Washington Post.

Объявление президента Байдена о дополнительной помощи Украине в размере 1 миллиарда долларов США (это крупнейший на сегодняшний день транш помощи США) свидетельствует о решимости Вашингтона гарантировать, что Украина сможет пережить битву за Донбасс.

Европейские страны, включая Германию и Словакию, также представили свои собственные партии современного оружия.

Издание предполагает, что решение поставить Украине более совершенное вооружение, такое как противокорабельные ракеты и дальнобойная мобильная артиллерия, способное уничтожить значительные военные объекты или нанести удар вглубь России, отражает растущую готовность западных столиц рискнуть непреднамеренной эскалацией в отношениях с Россией.

При этом аналитики говорят, что, несмотря на всплеск внешней помощи и крепкий моральный дух украинских войск, Киев и его сторонники могут оказаться в тупике, поскольку РФ вооружена гораздо лучше.

Отмечается, что, несмотря на неудачную попытку Москвы захватить столицу Киев, битва на Донбассе сыграла на военной силе России, позволив ей использовать артиллерийские удары для обстрела украинских позиций и постепенного расширения своего влияния.

Читайте такжеКогда наступит перелом в войне: Жданов спрогнозировал срокиБывший посол США в НАТО Иво Даалдер сказал, что тупик на поле боя ставит перед Соединенными Штатами суровый выбор: либо продолжать помогать Украине, или прекратить поддержку и позволить Москве победить.

"Это означало бы скормить Украину волкам", — сказал Даалдер, имея в виду отказ от поддержки.

"И никто не готов это сделать", - добавил он.

Высокопоставленный чиновник Госдепартамента рассказал на условиях анонимности, что должностные лица администрации Байдена обсуждали возможность продолжительной войны с глобальными последствиями еще до февраля, поскольку разведка США предполагала, что Путин готовился ко вторжению в Украину.

По словам чиновника, администрация Байдена надеется, что новое вооружение, в дополнение к последовательным волнам санкций и дипломатической изоляции России, повлияет на окончательное завершение войны путем переговоров, потенциально уменьшая готовность Путина продолжать борьбу.

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Как сообщал Главред, Комитет Сената США по вооруженным силам одобрил выделение дополнительных 45 млрд долларов для увеличения оборонного бюджета в 2023 году. Значительную часть предложили выделить на помощь Украине.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил по итогам "Рамштайн-3", что Украине будет поставлено больше вооружения. В частности, это 155-мм пушки, HIMARS, Harpoons, вертолеты из Словакии; артиллерия из Канады, Польши и Нидерландов, РСЗО из Германии.

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