США не обсуждают размещение ЗРК Patriot в Украине - Пентагон

Пентагон не будет размещать ЗРК в Украине

Возможность размещения в Украине американских зенитно-ракетных комплексов Patriot не обсуждается. Это означало бы присутствие американских военных для обучения ВСУ, сообщил во время брифинга представитель Пентагона Джон Кирби.

Сегодня официальный представитель Пентагона заявил, что размещение в Польше зенитно-ракетных комплексов Patriot - временная мера.

"Мы ясно дали понять, что американские силы воевать в Украине не будут", - заявил представитель военного ведомства.

Война РФ против Украины

Рано утром 24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.