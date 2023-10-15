США подняли третий самолет в направлении Крыма: в Сети узнали подробности

США в рамках НАТО применили третий по счету самолет для слежки за оккупированными войсками агрессора России на юге Украины. Американцы подключили разведчик Lockheed EP-3E Aries II.
Как сообщает Крымский ветер, портал мониторинга полетов Flightradar зафиксировал третий борт, который проводит слежку за российскими оккупационными войсками на юге Украины. Речь идет о самолете-разведчике Lockheed EP-3E Aries II с позывным FE45.
Указывается, что вылет самолета был с авиабазы Чаниа на острове Крит – ориентировочно в 11:50 по Киеву.
Flightradar зафиксировал разведчик НАТО в направлении Крыма
После этого борт заметили в воздушном пространстве Румынии.
"EP-3E является стандартным самолетом радиоэлектронной разведки большого радиуса действия авиации ВМС США", - подчеркивается в сообщении.
Напомним, 13 октября стало известно о том, что США подняли авиацию в направлении Крыма. С баз НАТО взлетели два самолета – Boeing P-8A Poseidon и Bombardier Challenger 650, которые проводили разведывательные мероприятия, находясь у побережья Румынии.
Война за Крым
Военный аналитик Агиль Рустамзаде в интервью Главреду сказал, что Украина сможет выйти к Крыму весной только в том случае, если значительным образом увеличит производство своего оружия, а Запад даст больше нужных вооружений. В противном случае весной 2024-го года Киеву могут попробовать навязать "Минск-3".
В Главном управлении разведки Минобороны назвали "жирные" цели для БПЛА и ракет в Крыму. По словам замначальника ГУР Вадима Скибицкого, армия Украины продолжает наносить удары по российским оккупантам, чтобы перерезать их так называемый коридор на Крымский полуостров.
7 октября ВСУ ударили по войскам России в захваченном Джанкое. Информацию подтвердили в ГУР Минобороны. По словам представителя военной разведки Андрея Юсова, россияне понесли потери.
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