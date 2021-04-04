Стало известно, где обнаружили исчезнувшего в Молдове судью-беглеца Чауса

В Сети опубликовали фото человека, похожего на Николая Чауса.
Сбежавшего из Украины судью Днепровского райсуда Киева Николая Чауса, накануне исчезнувшего в Молдове, обнаружили в соседней Румынии.
Как пишет Телеграм-канал Молдавский перец, информация об обнаружении скандального судьи поступила от одного из подписчиков.
"Наши подписчики прислали информацию, что скандальный украинский судья Чаус живой и здоровый находится на территории Румынии", – говорится в сообщении.
Отметим, что издание также публикует фото человека, похожего на Чауса. При этом у мужчины на фото шапкой накрыта верхняя часть головы, видно только нос и подбородок. Кроме того, у него также частично забинтована правая рука, а одежда на нем испачкана.
Добавим, что никаких дополнительных доказательств того, что Чауса обнаружили в Румынии, не публикуется.
Дело Николая Чауса:
- В Украине судью Чауса подозревают в получении взятки в размере 150 тысяч долларов в августе 2016 года. Взятку судья закопал в огороде в банках. Арестовать Чауса не получилось, так как парламент не смог оперативно рассмотреть этот вопрос.
- В ноябре 2016 судью объявили в международный розыск, после чего тот нелегально пересек границу Молдовы и сдался молдавским властям.
- В октябре 2017 Высший совет правосудия временно отстранил Чауса от должности, а 28 ноября 2017 - уволил с должности судьи.
- В середине марта 2021 года Молдова окончательно отказала Чаусу в политическом убежище. Это решение обжалованию не подлежит.
- После этого в Специализированной антикоррупционной прокуратуре заявили, что Украина будет требовать экстрадиции судьи Чауса из Молдовы.