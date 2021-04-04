Стало известно, где обнаружили исчезнувшего в Молдове судью-беглеца Чауса

Николай Чаус / УНИАН

Сбежавшего из Украины судью Днепровского райсуда Киева Николая Чауса, накануне исчезнувшего в Молдове, обнаружили в соседней Румынии.

Как пишет Телеграм-канал Молдавский перец, информация об обнаружении скандального судьи поступила от одного из подписчиков.

"Наши подписчики прислали информацию, что скандальный украинский судья Чаус живой и здоровый находится на территории Румынии", – говорится в сообщении.

Отметим, что издание также публикует фото человека, похожего на Чауса. При этом у мужчины на фото шапкой накрыта верхняя часть головы, видно только нос и подбородок. Кроме того, у него также частично забинтована правая рука, а одежда на нем испачкана.

Добавим, что никаких дополнительных доказательств того, что Чауса обнаружили в Румынии, не публикуется.

/ t.me/pepermd

Дело Николая Чауса: