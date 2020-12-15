Стало известно, когда ЕС снова ударит санкциями по режиму Лукашенко

Под новые санкции Евросоюза попадут 29 физических лиц и 7 компаний.
Евросоюз намерен утвердить третий пакет санкций против официального Минска в среду, 16 декабря. Официально о новых ограничениях в отношении режима Лукашенко сообщат на следующий день после принятия решения.
Как рассказал корреспондент Радио Свобода из Брюсселя Рикард Йозвяк в своем аккаунте в микроблоге Twitter, Евросоюз расширит санкции против физических и юридических лиц, связанных с режимом Лукашенко в Беларуси.
"Завтра (16 декабря, - ред.) послы ЕС утвердят третий пакет санкций в отношении Беларуси", - написал журналист, отметив, что под новые европейские ограничения попадут 29 физических и 7 юридических лиц.
Также он добавил, что окончательно решение должны одобрить министры ЕС в четверг, 17 декабря.
"Пакет должен быть одобрен министрами ЕС по делам окружающей среды в четверг перед официальной публикацией", - подчеркнул Йозвяк.Читайте такжеТихановская анонсировала крушение режима Лукашенко и сделала новое заявление
Санкции ЕС против режима Лукашенко
- Европейский Союз 2 октября ввел санкции против правящего режима Беларуси из-за фальсификации президентского избирательного процесса и применения насилия к протестующим. В санкционный список попали 44 белорусских государственных деятеля.
- В ноябре Брюссель расширил санкции – в ограничительные списки попали еще 15 белорусских политика и чиновника, включая главу государства Александра Лукашенко.
- В Евросоюзе 19 ноября заявили о том, что Брюссель намерен ввести третий по счету пакет санкций против режима Лукашенко. Речь идет о структурах, которые поддерживают нынешнюю власть.
- Глава МИД Германии Хайко Маас отметил, что санкции ЕС связаны с нежеланием Лукашенко идти на диалог с оппозицией.