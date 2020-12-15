Стало известно, когда ЕС снова ударит санкциями по режиму Лукашенко

ЕС запускает третий пакет санкций против режима Лукашенко / УНИАН

Евросоюз намерен утвердить третий пакет санкций против официального Минска в среду, 16 декабря. Официально о новых ограничениях в отношении режима Лукашенко сообщат на следующий день после принятия решения.

Как рассказал корреспондент Радио Свобода из Брюсселя Рикард Йозвяк в своем аккаунте в микроблоге Twitter, Евросоюз расширит санкции против физических и юридических лиц, связанных с режимом Лукашенко в Беларуси.

"Завтра (16 декабря, - ред.) послы ЕС утвердят третий пакет санкций в отношении Беларуси", - написал журналист, отметив, что под новые европейские ограничения попадут 29 физических и 7 юридических лиц.

Также он добавил, что окончательно решение должны одобрить министры ЕС в четверг, 17 декабря.

"Пакет должен быть одобрен министрами ЕС по делам окружающей среды в четверг перед официальной публикацией", - подчеркнул Йозвяк.Читайте такжеТихановская анонсировала крушение режима Лукашенко и сделала новое заявление

Санкции ЕС против режима Лукашенко