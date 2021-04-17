Стало известно о планах Байдена насчет нового санкционного удара по РФ

США наказали Россию новыми санкциями

В Администрации президента США Джо Байдена не исключают новых санкционных ограничений в ответ на действия России.

В Белом доме прорабатывают вероятность ужесточения ограничений в отношении долговых ценных бумаг РФ, пишет агентство Bloomberg.

В настоящее время администрация Байдена оценивает влияние новых санкций на экономику России.

Речь может идти о запрете американским компаниям покупать российские долговые обязательства не только на первичном, но и на вторичном рынке, подчеркивается в сообщении.

В случае, если Кремль не сможет прекратить хакерские атаки и попытки вмешаться в американский политический процесс, Вашингтон нанесет очередной санкционный удар.

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Новые санкции США против России: