Стало известно о планах Байдена насчет нового санкционного удара по РФ

Администрация Джо Байдена оценивает влияние новых санкций на экономику России.
В Администрации президента США Джо Байдена не исключают новых санкционных ограничений в ответ на действия России.
В Белом доме прорабатывают вероятность ужесточения ограничений в отношении долговых ценных бумаг РФ, пишет агентство Bloomberg.
В настоящее время администрация Байдена оценивает влияние новых санкций на экономику России.
Речь может идти о запрете американским компаниям покупать российские долговые обязательства не только на первичном, но и на вторичном рынке, подчеркивается в сообщении.
В случае, если Кремль не сможет прекратить хакерские атаки и попытки вмешаться в американский политический процесс, Вашингтон нанесет очередной санкционный удар.
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Новые санкции США против России:
- Президент США Джо Байден подписал новое распоряжение о санкциях против РФ 15 апреля.
- Россию наказывают за действия ее правительства и спецслужб против суверенитета и интересов США (подрыв проведения свободных выборов, участие в злонамеренных кибератаке против США, коррумпирование иностранных правительств, нарушение международного права).
- Санкции наложены на восемь физических и юридических лиц, связанных с продолжающейся российской оккупацией и репрессиями в Крыму.
- Запрещено финансовым учреждениям США участвовать на первичном рынке рублевых или нерублевых облигаций РФ, выпущенных после 14 июня 2021 г.
- Санкции наложены на шесть российских технологических компаний, которые оказывают поддержку киберпрограмме российских спецслужб.
- Наложены санкции на 32 юридических и физических лиц, осуществляющих направленные правительством России попытки повлиять на президентские выборы в США.
- США высылают десять сотрудников из российской дипломатической миссии в Вашингтоне. В личном составе есть представители российских спецслужб, указывается в сообщении.
Автор: Алексей Тычина