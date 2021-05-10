Страны Бухарестской девятки "налетели" на Россию с обвинениями

Саммит Бухарестской девятки прошел в формате видеоконференции 10 мая, на котором обсуждалась и Украина.
Страны-участницы Бухарестской девятки по итогам саммита осудили недавнюю эскалацию ситуации в Черном море, а также стягивание войск к украинским границам со стороны Российской Федерации.
В НАТО отмечают, что сталкиваются с явными угрозами и вызовами по всем стратегическим направлениям.
"Агрессивные действия России и увеличение военного присутствия в непосредственной близости от НАТО, включая недавнюю эскалацию в Черном море, возле границ с Украиной и незаконно аннексированном Крыму, а также ее агрессивные гибридные действия продолжают угрожать евроатлантической безопасности и бросать вызов правилам, основанным на международном порядке", - говорится в резолюции, передает Euractiv.
Также B9 осудили "акты саботажа со стороны России" на территории НАТО, о чем "свидетельствуют взрывы 2014 года на складе боеприпасов в Чехии".
Как заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, президент США Джо Байден в ходе саммита поддержал усиление оборонного и сдерживающего потенциала альянса в регионе.
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"Он выразил поддержку расширению средств сдерживания и обороны НАТО, а также (отметил - ИФ) важность увеличения устойчивости союзников перед вредоносными экономическими и политическими действиями наших стратегических соперников", - сказала Псаки на брифинге.
Кроме того, отметила Псаки, Байден затронул тему вызовов в адрес НАТО, которые будут обсуждаться на саммите организации в июне.
Отметим, встреча Бухарестской девятки прошла 10 мая при участии президента США Джо Байдена и генсека НАТО Йенса Столтенберга. А вот саммит Североатлантического альянса запланирован на июнь.
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В Бухарестскую девятку входят страны восточного фланга НАТО:
- Польша,
- Румыния,
- Литва,
- Латвия,
- Эстония,
- Венгрия,
- Словакия,
- Чехия,
- Болгария.
Интеграция Украины в НАТО - о чем ранее сообщал Главред:
- Президент Украины Владимир Зеленский 6 апреля в ходе телефонных переговоров с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом сказал, что только присоединение Украины к Североатлантическому альянсу поможет Киеву в урегулировании российско-украинского вооруженного конфликта на Донбассе.
- Посол Франции в Украине Этьен Де Понсен 22 апреля утверждал, что на саммите НАТО в июне должны рассмотреть вопрос предоставления украинскому государству ПДЧ.
- 1 мая в Белом доме заявили, что администрация Джо Байдена намерена работать над тем, чтобы у Украины оставались перспективы для вступления в НАТО.