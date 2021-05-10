Страны Бухарестской девятки "налетели" на Россию с обвинениями

Саммит Бухарестской девятки прошел онлайн / twitter.com/KSzczerski

Страны-участницы Бухарестской девятки по итогам саммита осудили недавнюю эскалацию ситуации в Черном море, а также стягивание войск к украинским границам со стороны Российской Федерации.

В НАТО отмечают, что сталкиваются с явными угрозами и вызовами по всем стратегическим направлениям.

"Агрессивные действия России и увеличение военного присутствия в непосредственной близости от НАТО, включая недавнюю эскалацию в Черном море, возле границ с Украиной и незаконно аннексированном Крыму, а также ее агрессивные гибридные действия продолжают угрожать евроатлантической безопасности и бросать вызов правилам, основанным на международном порядке", - говорится в резолюции, передает Euractiv.

Также B9 осудили "акты саботажа со стороны России" на территории НАТО, о чем "свидетельствуют взрывы 2014 года на складе боеприпасов в Чехии".

Как заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, президент США Джо Байден в ходе саммита поддержал усиление оборонного и сдерживающего потенциала альянса в регионе.

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"Он выразил поддержку расширению средств сдерживания и обороны НАТО, а также (отметил - ИФ) важность увеличения устойчивости союзников перед вредоносными экономическими и политическими действиями наших стратегических соперников", - сказала Псаки на брифинге.

Кроме того, отметила Псаки, Байден затронул тему вызовов в адрес НАТО, которые будут обсуждаться на саммите организации в июне.

Отметим, встреча Бухарестской девятки прошла 10 мая при участии президента США Джо Байдена и генсека НАТО Йенса Столтенберга. А вот саммит Североатлантического альянса запланирован на июнь.

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В Бухарестскую девятку входят страны восточного фланга НАТО:

Польша,

Румыния,

Литва,

Латвия,

Эстония,

Венгрия,

Словакия,

Чехия,

Болгария.

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