Финляндия узнала о планах России по войскам в Европе

Россия готова к применению войск в Европе - финская разведка / УНИАН

Россия готова использовать свои вооруженные силы, в том числе и в Европе, с целью реализации ряда задач. Усиление позиций российского государства приводит к конфронтационной обстановке и укреплению военной активности в Балтийском регионе. Возвращение к силовой политике показывает, что страны или коалиции будут готовы использовать свои войска для защиты интересов своих государств. Еще одним регионом, где в ближайшие годы может произойти столкновение сверхдержав, является Арктика. Об этом говорится в отчете Министерства обороны Финляндии о работе военной разведки страны.

В опубликованном документе речь идет о том, что Россия готова использовать войска в Европе и уже продемонстрировала свои военные возможности.

"Россия показала возможность и готовность использовать, где это необходимо, вооруженные силы, чтобы добиваться своих целей, в том числе в Европе", - указано в документе. Авторы считают, что такие действия усиливают курс на конфронтацию в Балтийском регионе, геостратегическое значение которого возрастает в связи с возвращением к "силовой политике".Читайте такжеУ Байдена предупредили РФ об ударе в случае нового вторжения в Украину

При этом отмечается, что такая ситуация приводит к готовности других государств и коалиций использовать вооруженные силы для защиты своих интересов. Авторы доклада сомневаются в эффективности использования войск для достижения геополитических целей, однако видят подготовку стран и к такому возможному противостоянию.

"Растущее политическое противостояние также проявляется в способности и готовности государств или коалиций использовать, при необходимости, вооруженные силы на территории другого государства для защиты своих ключевых интересов, если они сочтут это необходимым", - уточняется в документе.

Кроме того, в финской разведке также заявили об усилении российского военного присутствия в Арктике. Подчеркивается, что несмотря на относительную изоляцию региона, ситуация там в ближайшие годы может измениться, так как "ключевые игроки мировой политики будут стремиться защитить свои растущие интересы в регионе".

Военная угроза России в Европе и Украине