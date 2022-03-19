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Страны НАТО в опасности из-за угроз Путина: Британия направляет Украине военную помощь

19 марта 2022, 15:22

Великобритания грамотно реагирует на ситуацию с войной России против Украины, считает Бен Уоллес.

Владимир Путин
Путин угрожает странам НАТО - Минобороны Британии / Reuters

Российский президент Владимир Путин четко дал понять, что страны Североатлантического альянса находятся в опасном положении из-за усиления военного присутствия организации на восточном фланге блока безопасности Запада. Британия уже действует, направляя дополнительную военную помощь Украине. Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Как сообщает Sky News, глава британского Минобороны отметил, что Путин четко очертил риски опасности для стран НАТО из-за развертывания войск на востоке Европе.

"Путин ясно дал понять в своих угрозах, что все мы подвергаемся риску", - сказал он.

При этом Уоллес положительно оценил реакцию Великобритании на ситуацию с нападением России на Украину и добавил, что Лондон уже направил Киеву дополнительную военную помощь.

Напомним, ранее министр иностранных дел Британии Лиз Трасс заявила, что Запад допустил ошибку, когда не остановил президента РФ Владимира Путина. Дипломат акцентировала внимание на том, что западное сообщество предпринимало недостаточно шагов для противодействия российской агрессии, начиная с ситуации на Донбассе и в Сирии. В результате этого произошла война в Украине. Она призвала значительно усилить санкции в отношении Москвы.

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