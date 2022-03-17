УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

"Мы бросили вызов Путину" :Британия признала свою главную ошибку в отношении главы РФ

17 марта 2022, 16:52

Теперь власти страны намерены ввести еще более жестокие санкции в отношении Российской Федерации.

Россия - Британия
Британия сожалеет, что вовремя не остановила Путина / Reuters

Министр иностранных дел Британии Лиз Трасс заявила, что Запад сделал недостаточно для того, чтобы вовремя остановить российского диктатора Владимира Путина.

В частности, мало противодействовал агрессии РФ, начиная с действий Путина на Донбассе в Украине и в Сирии. Свидетельством и результатом этой недоработки стала война в Украине.

Трасс считает, что сейчас нужно вводить еще более жесткие санкции против России.

Читайте такжеРоссийский правозащитник назвал единственный вариант для победы Украины в войне"Было слишком много самоуспокоенности. Мы сделали недостаточно, чтобы бросить вызов Владимиру Путину, и теперь мы наблюдаем эти ужасные преступления, нарушающие международное право", - сказала дипломат в программе Woman's Hour, пишет BBC.

Также Трасс добавила, что Великобритания "возглавила" усилия по поставке оружия Украине и введению санкций против России.

Напомним, советник главе Офиса президента Алексей Арестович заявил, что российские военные смогут вести активные бои в течение ближайших 10-14 дней. А на данный момент они теряют наступательный потенциал и двигаются по инерции.

Читайте также:

viber
война в Украине Британия
Реклама
Популярное
Теплый Алексей 2022 – что делать, чтоб замуж выйти и другие приметы дняТеплый Алексей 2022 – что делать, чтоб замуж выйти и другие приметы дня "Приеду к вам клеить обои и белить потолки": Осадчая поддержала жителей осажденного Мариуполя"Приеду к вам клеить обои и белить потолки": Осадчая поддержала жителей осажденного Мариуполя Дворцовый переворот в Кремле: экс-депутат Госдумы оценил сценарий ликвидации ПутинаДворцовый переворот в Кремле: экс-депутат Госдумы оценил сценарий ликвидации Путина Под Киевом ВСУ сбили четыре самолета РФ, которые летели бомбить защитников УкраиныПод Киевом ВСУ сбили четыре самолета РФ, которые летели бомбить защитников Украины За шаг до физической ликвидации, или Что означает признание Путина военным преступникомЗа шаг до физической ликвидации, или Что означает признание Путина военным преступником

Последние новости

17:15

Крым и Донбасс – ключевой момент договора Украины и РФ: у Зеленского заявили о поиске формулы

17:00

Почему Старая Европа боится принимать Украину в ЕС и НАТОмнение

16:52

"Мы бросили вызов Путину" :Британия признала свою главную ошибку в отношении главы РФВидео

16:50

УЗ за 3 военные недели перевезла почти 1 тыс. вагонов помощи

16:30

"За утечку информации": ФСБ задержало замдиректора Росгвардии - журналистВидео

Реклама
16:30

"Путина остановит только сила": Украина и Запад готовят новую концепцию мировой безопасности

16:19

Встреча Зеленского и Путина может состояться в ближайшие недели - ПодолякВидео

15:56

Арестович назвал сроки окончания боев и озвучил наибольшую опасность для украинцев со стороны РФВидео

15:34

"Тотальная рельсовая война": Арестович призвал украинцев к новому способу борьбы с оккупантами

15:32

Лукашенко заявил, что Зеленский должен принять предложение "мира" от ПутинаВидео

15:15

Германия выступила против Украины в НАТО и затягивает вступление в ЕС: Зеленский разнес Берлин

14:56

Российский правозащитник назвал единственный вариант для победы Украины в войнеВидео

14:53

"Начинаю волноваться за Антонио Бандераса": Остапчук высмеял "тупость" Кадырова

14:29

Украинских артистов призвали отказаться от наград страны-оккупанта

14:27

Приметы на 18 марта: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

14:24

Россия все больше погружается в мракобесиемнение

14:18

Бомбоубежище под мариупольским театром выдержало удар: из-под завалов выбираются люди - омбудсмен Денисова

13:58

Украина с Крымом и Донбассом: Арестович назвал два главных условия на переговорах с Россией

13:55

Как облегчить зубную боль в домашних условиях

13:52

Когда в Украине закончится война и умрет Путин: астролог назвала датыВидео

Реклама
13:32

Удары по мирным и вязкие бои: раскрыта тактина ПутинаВидео

13:29

Третья мировая уже могла начаться: никто не знает, что будет, если Украина не выстоит – Зеленский

13:10

"Будем бить до последнего вздоха": на Херсонщине местные жители уничтожили полколонны техники оккупантов

12:57

Дочери Путина: кто они, где живут и чем занимаютсяВидео

12:51

"Сценарий Украины" для Боснии: Россия пригрозила стране войной, если она пойдет в НАТО

12:22

Агрессоры хотят украинские пули, чтобы стрелять себе в ноги и попасть в больницу: перехват разговора

12:13

Мариуполь или Харьков – города для трибунала над РФ: Латвия призвала наказать Москву

11:45

Мариуполь уничтожен бомбами агрессоров на 80-90% – заместитель мэра города

11:43

"Там это называют фейком": Дмитрий Комаров показал бесчеловечные преступления России в УкраинеВидео

11:18

Украина бьется за свой народ, будьте лидером: Зеленский резко обратился к Германии и лично ШольцуВидео

11:15

"Отдай украинский паспорт": Осадчая послала MARUV вслед за русским военным кораблем

11:07

Российский вождь потерял страну - впереди распродажамнение

11:06

Украина призывает страны ЕС заблокировать торговлю с россией – Кубраков

10:46

Вторжение РФ в Украину застопорилось на всех фронтах - британская разведка

10:44

ВСУ уничтожают авиацию РФ: оккупанты в войне с Украиной потеряли треть своих самолетов

10:40

"Я ненавижу букву Z": Андрей Бедняков заявил о готовности отстраивать родной Мариуполь

10:32

Центр детской кардиологии и кардиохирургии Киева эвакуировали во Львов

10:17

"Превратят в слабую, зависимую и расчленят": Путин пофантазировал об угрозах для России

09:59

Украинец "похоронил" жену, чтобы убежать от военной службы

09:31

Что взять з собой брать в бомбоубежище: врач-терапевт назвала список лекарств

Реклама
09:26

Агрессоры знали, что скидывают бомбы на детей: появилось спутниковое фото Драмтеатра в Мариуполе

09:05

Кто выйдет победителем из войны в Украинемнение

08:57

"Мы не хотим ввязываться в Третью мировую войну": спикер Белого дома о бесполетной зоне над Украиной

08:57

Близкий друг Путина лишился элитного жилого комплекса в Италии

08:25

Россия за три недели войны потеряла больше людей, чем американцы за 20 лет в Ираке и Афганистане - разведка США

08:19

"Скоро ад!": Горбунов одним фото показал, как страна-террорист продолжает спускаться ко дну

08:00

В Борисполе мальчик ночью пришел и требовал записать его в тероборону

07:43

ВСУ испепеляют врага как в небе, так и на земле: в Генштабе отчитались об успехах на фронте

07:43

Украина делает с Россией то, чего не может импотентное НАТОмнение

07:28

ВСУ ликвидировали замкомандира авиаполка, бомбившего мирные украинские города

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять