"Мы бросили вызов Путину" :Британия признала свою главную ошибку в отношении главы РФ

Британия сожалеет, что вовремя не остановила Путина / Reuters

Министр иностранных дел Британии Лиз Трасс заявила, что Запад сделал недостаточно для того, чтобы вовремя остановить российского диктатора Владимира Путина.

В частности, мало противодействовал агрессии РФ, начиная с действий Путина на Донбассе в Украине и в Сирии. Свидетельством и результатом этой недоработки стала война в Украине.

Трасс считает, что сейчас нужно вводить еще более жесткие санкции против России.

Читайте такжеРоссийский правозащитник назвал единственный вариант для победы Украины в войне"Было слишком много самоуспокоенности. Мы сделали недостаточно, чтобы бросить вызов Владимиру Путину, и теперь мы наблюдаем эти ужасные преступления, нарушающие международное право", - сказала дипломат в программе Woman's Hour, пишет BBC.

Также Трасс добавила, что Великобритания "возглавила" усилия по поставке оружия Украине и введению санкций против России.

Напомним, советник главе Офиса президента Алексей Арестович заявил, что российские военные смогут вести активные бои в течение ближайших 10-14 дней. А на данный момент они теряют наступательный потенциал и двигаются по инерции.

Читайте также: