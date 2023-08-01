"Строят себе "православный Талибан": Загородний оценил шансы развала РФ

Главная причина развала СССР в том, что у него исчерпался идеологический ресурс. У России же какая-никакая идеология есть.

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Тарас Загородний оценил, ждет ли РФ судьба СССР / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний считает маловероятным, что страна-агрессор Россия развалится точно так же, как развалился Советский Союз.

"Во-первых, Россия – это не Советский Союз, а совершенно другая страна. 80% россиян признают себя русскими, то есть это моноэтническая страна. Это очень важный момент", - сказал Загородний во время чата на Главреде.

Во-вторых, по словам эксперта, Советский Союз не развалился сам – его разваливала Россия.

"Разваливал Ельцин в борьбе против Горбачева, чтобы получить власть. То есть инициатива была в Москве, а не где-то в регионах. Это тоже очень важный момент", - отметил Загородний.

И третья причина, почему РФ вряд ли повторит судьбу СССР в том, что в Советском Союзе были национальные республики с национальными элитами, готовыми перехватить независимость.

"В России сейчас многие национальные республики являются республиками только на бумаге. Многие из них давно ассимилированы. Пассионарные элиты я вижу только в Чечне, Дагестане и, возможно, Тыве. Кроме того, РФ – не СССР, потому что в Советском Союзе не было рыночной экономики, а в России она есть. Какая-никакая, но она есть, она более адаптивная, поэтому россияне не будут умирать с голоду. Да, будут меньше есть, да, будут не так хорошо жить, как до начала войны, и таких бытовых проблем, как были в Союзе, не будет", - добавил он.

При этом самая главная причина развала СССР в том, что у него исчерпался идеологический ресурс, не было понятно, зачем существовала страна.

"Народ, как шутили в Союзе, делал вид, что работает, а власть делала вид, что платит деньги. Никто уже не верил власти, это было неинтересно. У России же какая-никакая идеология есть. В России многие верят в то, что говорят. Они строят такой себе "православный Талибан", и это работает. Поэтому я бы не делал ставку на развал России, а играл бы на гражданскую войну в РФ", - резюмировал Загородний.

Кто такой Тарас Загородний Тарас Загородний — политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

Смотрите видео чата с Тарасом Загородним на Главреде:

Развал России

Теоретически распад России возможен, но практически сценарий пока маловероятен, заявил координатор политического центра Легиона Свобода России, экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев.

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний считает, что полного развала России, скорее всего, не будет, но некоторые регионы РФ все же могут отделиться. Кроме того, в стране-агрессоре может начаться гражданская война. По его словам, развала России не хотят США и Китай.

Военный эксперт Роман Свитан предположил, что в России появятся 5 новых республик – Курская, Брянская, Воронежская, Ростовская и Кубанская. По его мнению, здоровый сепаратизм в РФ приведет к развалу страны.

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