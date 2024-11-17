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Свержение, тюрьма и смерть: появился неожиданный сценарий падения режима Путина

Алексей Тесля
17 ноября 2024, 03:37
1907
Война в Украине будет продолжаться, считает Билл Браудер
Свержение, тюрьма и смерть: появился неожиданный сценарий падения режима Путина
/ колаж: Главред, фото: pexels, скріншот: відео

Главное:

  • Война в Украине может затянуться
  • Кто станет преемником Путина

Диктатор РФ Владимир Путин давно стал "преступником и убийцей", заявил основатель компании Hermitage Capital Management, один из соавторов "закона Магнитского" Билл Браудер.

Как подчеркнул он в интервью Сurrenttime, Путин не заинтересован в прекращении войны с Украиной.

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"Я думаю, он (Путин, - Главред.) ждал избрания Дональда Трампа, чтобы действовать еще жестче. я очень скептически отношусь к любому потенциальному окончанию войны. Я думаю, что война будет продолжаться", - предупредил бизнесмен.

По его мнению, у Путина есть очень сильный стимул вести переговоры только на своих условиях: "Потому что его способность оставаться у власти во многом основана на его способности выглядеть могущественным. И если вдруг он не получит того, чего хочет, если условия переговоров будут выглядеть его слабостью, то он рискует в конечном итоге быть свергнутым. А для Путина это смертельный риск. Если его свергнут, он сядет в тюрьму, потеряет свои деньги и умрет".

Собеседник уверен в том, что России нужно будет очиститься от режима Путина и для этого необходимо создать институты верховенства закона, права собственности.

"Но вы знаете, Россия не полностью обречена, если, например, Владимир Кара-Мурза станет следующим президентом России, я думаю, он будет управлять ею как демократией и он будет делать это правильно существует так много разных сценариев падения диктаторов", - добавил Браудер.

Напомним, ранее Савик Шустер озвучил сроки смерти Путина и рассказал о преемниках. Сразу после смерти Владимира Путина в РФ начнется схватка за власть, говорит Савик Шустер.

Ранее Владимир Зеленский жестко высказался о диалоге с Путиным. Президент не считает, что уже наступило время для того, чтобы начать переговоры о мире с РФ.

Больше новостей:

Кто такой Владимир Путин?

Владимир Путин - президент Российской Федерации, однако Украина и ряд других стран мира не признают легитимность выборов 2024 года в РФ.
Путин принял решение о вторжении в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. Вторжение, которое осудила Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН, привело к введению новых санкций против России и ее частичной международной изоляции и вызвало валютный кризис в России. Военным преступником Путина признали Сенат США (единогласно), Сейм Польши. Евросоюз, а также США, Япония и ряд других стран ввели лично персональные санкции против Путина.

17 марта 2023 года Международным уголовным судом в Гааге был выдан ордер на арест Владимира Путина по обвинению в незаконной депортации украинских детей во время вторжения в Украину, пишет Википедия.

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