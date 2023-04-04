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Тайная жизнь с Кабаевой и подставные самолеты: связист ФСО раскрыл детали личной жизни Путина

4 апреля 2023, 14:26
Глеб Каракулов подтвердил информацию о том, что знаменитый дворец в Геленджике действительно принадлежит Владимиру Путину.
Алина Кабаева, Владимир Путин
Стали известны детали личной жизни Алины Кабаевой и Владимира Путина / Скриншот

После провала блицкрига в Украине диктатор Владимир Путин попал в больницу с симптомами ухудшения состояния здоровья, рассказал офицер Федеральной службы охраны РФ Глеб Каракулов, который был инженером в управлении президентской связи.

Незапланированное лечение в ЦКБ Путин проходил в мае 2022 года, рассказал бывший связист Путина в интервью центру "Досье".

Он также рассказал о том, что в различных резиденциях Путина созданы идентичные кабинеты, чтобы нельзя было догадаться о том, где он находится в данный момент. Кроме того, Путин любит заметать следы и отправлять свой самолет в другой город, имитируя визит, при этом оставаясь в какой-нибудь из резиденций. Это делается, чтобы запутать иностранную разведку.

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При этом бывший сотрудник ФСО подтвердил информацию о том, что Путин предпочитает перемещаться между своими резиденциями на специальном бронепоезде. При этом на Валдае он бывает чаще всего.

Вероятно, именно там у него "семейное гнездо" с бывшей гимнасткой Алиной Кабаевой. По словам Каракулова, о совместной жизни Путина с Кабаевой знают все офицеры, охраняющие президента РФ.

По его словам, резиденциями Путина также пользуются его дети. Например, дочь президента РФ Екатерина Тихонова любит отдыхать в президентской резиденции, расположенной в Сочи. Следят за этим личные охранники.

Бывший связист Путина подтвердил информацию о том, что знаменитый дворец в Геленджике действительно принадлежит Путину, а не является апарт-отелем Аркадия Ротенберга, о чем пропаганда пыталась убедить после фильма-расследования Алексея Навального. При этом во дворец Путина на берегу Черного моря даже провели специальную президентскую связь которой пользуется диктатор.

Каракулов также добавил, что во время поездок Путин всегда берет с собой переговорную кабину – куб высотой 2,5 метра с оборудованным рабочим местом. Оттуда глава президент страны-агрессора ведет защищенные телефонные разговоры.

Ранее сообщалось, что движения президента РФ Владимира Путина и положения частей его тела свидетельствуют о заболеваниях, которые тщательно скрываются.

При этом его ноги буквально ходят ходуном, а руки Путин пытается зафиксировать.

Отмечается, что по данным журналистов, у президента России Владимира Путина не двигается правая рука.

В свою очередь известный врач Евгений Комаровский говорит, что не стоит наедятся на то, что в ближайшее время президент РФ Владимир Путин умрет.

Он обратил внимание на то, что у хозяина Кремля пока не видно критических проявлений болезни.

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