TikTok заблокировал обращение Путина: Кремль в гневе

Владимир Путин / Reuters

TikTok наложил ограничения для иностранных пользователей на обращение президента РФ Владимира Путина. В связи с этим в России вспыхнуло возмущение.

В частности, "Роскомнадзор" обратился в администрацию TikTok с требованием снять ограничение с видеозаписи обращения главы страны-агрессора.

Как пишет Радио Свобода, Кремль видит в этом нарушение принципов свободного распространения информации.

Между тем, уровень цензуры в России вырос еще больше. Там одобрили закон о "фейковых новостях". Поэтому TikTok приостановили свои сервисы в России. В РФ пользователи могут только смотреть видео.

Напомним, ранее в РФ заблокировали социальные сети Facebook и Twitter.

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