TikTok заблокировал обращение Путина: Кремль в гневе

Администрация российского президента видит в этом нарушение принципов свободного распространения информации.
TikTok наложил ограничения для иностранных пользователей на обращение президента РФ Владимира Путина. В связи с этим в России вспыхнуло возмущение.
В частности, "Роскомнадзор" обратился в администрацию TikTok с требованием снять ограничение с видеозаписи обращения главы страны-агрессора.
Как пишет Радио Свобода, Кремль видит в этом нарушение принципов свободного распространения информации.
Между тем, уровень цензуры в России вырос еще больше. Там одобрили закон о "фейковых новостях". Поэтому TikTok приостановили свои сервисы в России. В РФ пользователи могут только смотреть видео.
Напомним, ранее в РФ заблокировали социальные сети Facebook и Twitter.
Читайте также:
- Зеленский назвал условие окончания войны в Украине
- В России инфляция ускоряется бешеными темпами
- Войска РФ ударили по Житомиру: часть города может остаться без тепла
Автор: Ульяна Полищук