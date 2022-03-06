Сначала Facebook и Twitter, а теперь и TikTok: в России продолжают блокировать соцсети

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Социальная сеть TikTok останавливает распространение нового контента и возможность осуществления прямых трансляций на территории РФ.

Причиной этому в компании назвали закон "о фейках".

"В свете нового российского закона о фейковых новостях у нас нет другого выбора, кроме как приостановить прямые трансляции и [публикации] нового контента на нашем видеосервисе, пока мы не оценим последствия этого закона в области безопасности", - говорится в заявлении.

Ранее в Роскомнадзоре приняли решение ограничить доступ к сети Facebook для россиян.

Также проект RKN Dump Check сообщает, что Twitter в России полностью заблокирован. По данным сервиса GlobalCheck, доступность соцсети — 0%.

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