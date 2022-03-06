Сначала Facebook и Twitter, а теперь и TikTok: в России продолжают блокировать соцсети

Россияне все глубже уходят в каменный век.
Социальная сеть TikTok останавливает распространение нового контента и возможность осуществления прямых трансляций на территории РФ.
Причиной этому в компании назвали закон "о фейках".
"В свете нового российского закона о фейковых новостях у нас нет другого выбора, кроме как приостановить прямые трансляции и [публикации] нового контента на нашем видеосервисе, пока мы не оценим последствия этого закона в области безопасности", - говорится в заявлении.
Ранее в Роскомнадзоре приняли решение ограничить доступ к сети Facebook для россиян.
Также проект RKN Dump Check сообщает, что Twitter в России полностью заблокирован. По данным сервиса GlobalCheck, доступность соцсети — 0%.
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Автор: Сергей Коломиец